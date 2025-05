Alattomos támadást intézett a helyi baloldali képviselő Esztergom polgármestere ellen

Ilyet kevés politikus enged meg magának. Az esztergomi baloldal ismert politikusa, Cserép János olyan módon támadta a város polgármesterét, amelyet nem tudott szó nélkül hagyni Esztergom első embere. A Tisza Párt rendezvényein is feltűnő önkormányzati képviselő ugyanis olyan témát feszegetett, amely csak Hernádi Ádámra és feleségére tartozik.

Cserép János az amerikai nagykövetség eseményén is járt Fotó: Facebook

– A mai napon azonban Cserép János, a Szeretgom Egyesület listáról bekerült képviselője olyan határ lépett át, amely mellett már nem lehet szó nélkül elmenni. A zárt ülésen elhangzott, majd később általa nyilvánosságra hozott kijelentések nemcsak engem és a feleségemet érintettek méltatlanul, hanem minden olyan esztergomi családot is, akik a gyermekáldás reményében küzdenek nap mint nap, vagy már szembesültek azzal, hogy ez az áldás nem adatik meg számukra – írta közösségi oldalán Hernádi Ádám.

Cserép János viselkedése és szavai átlépték az emberi méltóság határát.

– jelentette ki a polgármester. Majd rámutatott: „ahelyett, hogy a város ügyeiről vitatkozott volna, a legalapvetőbb emberi érzékenységet sárba tiporva egy olyan személyes témát használt fel politikai fegyverként, amely kizárólag két emberre tartozik”.

A korábban a baloldali összefogás támogatását élvező, most pedig a Tisza Párt rendezvényeire járó Cserép János a város polgármestere szerint kijelentésével nemcsak tőle vett el valamit, hanem mindenkitől, akit ezzel sebezhető pontján talált el. A mostanság a budapesti közlekedést ellehetetlenítő, néhány fős tüntetéseket szervező Hadházy Ákos mellett is feltűnő önkormányzati képviselő kijelentéseitől egyesületi társai – Bádi Gábor és Nyiri Attila – nem határolódtak el.

Magam részéről továbbra is azt vallom: egyetlen cél létezik számomra, az pedig Esztergom.

– jelentette ki Hernádi Ádám.

Pressman vendége is volt a bukott baloldali jelölt

Cserép János 2019-ben még az összefogott ellenzék támogatásával indult a polgármesteri címért Esztergomban. Miután a kampányban az ellenfeleit féregnek és tetűnek, az embereket pedig Márki-Zay Péter után szintén gombákhoz hasonlította, legyőzte őt Hernádi Ádám. Végül Cserép János akkor is, és tavaly is a kompenzációs listán jutott be a város közgyűlésébe (2024-ben már párttársát indították polgármesternek, de ő sem járt sikerrel).

A baloldali képviselő még tavaly június elején arról számolt be a közösségi oldalán, hogy az – akkor még David Pressman által vezetett – amerikai nagykövetségen járt, ahol több polgármesterrel is sikerült beszélnie, akiknek felajánlotta segítségét az amerikai kapcsolatok kiépítésében.

Mindezek után több, Magyar Péterrel és a Tisza Párttal kapcsolatos támogató fényképet is megosztott, akiknek a gyűlésén is részt vett.

Cserép János egyébként azóta is büszke otromba megszólalására.