Közel 250-nel mentek, mégsem állította meg őket a rendőr – mutatjuk, hogy lehet ez!

Felavatták a zalaegerszegi ZalaZONE Járműipari Tesztpálya legújabb és leglátványosabb elemét, a 4,45 kilométer hosszú, akár 270 km/h sebességre is alkalmas oválpályát – számolt be róla a Zaol.hu.

Az ünnepélyes átadón többek között Palkovics László kormánybiztos, Vigh László országgyűlési képviselő, valamint az osztrák autóipari óriás, az AVL vezetői is jelen voltak. A népes vendégsereg nemcsak nézte, hanem ki is próbálta az új pályát – és ahogy a tudósítók, úgy mi is egy BMW utasaként 232 km/h-s tempóval száguldottunk végig a parabolakanyarokon.

A volánnál Lucienne Kachichian tesztpilóta ült, aki precízen vitte végig az autót az új pálya felső peremén – olyan íven, ahol közúton már rég bajba kerülnénk. Csakhogy itt minden a fejlesztés és tesztelés szolgálatában történik, a pályán nem érvényesek a közúti szabályok.

A nagy sebességű modul célja, hogy a járművek stabilitását, kanyarvételi képességeit és tartósságát vizsgálják – mindezt biztonságos, kontrollált körülmények között. A rendőrség tehát azért nem avatkozott közbe, mert ez itt nem szabálysértés – hanem tudományos munka.

