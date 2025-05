Az Ökumenikus Segélyszervezet ezer gyermeknek teszi szebbé a nyarát

Közeleg a nyár, ami a gyerekeknek azt jelenti, hogy elkezdődött a programok tervezgetése. Azonban sok fiatalnak ez a tétlenség, a kallódás időszaka is lehet. Ma már sok nyári tábor van, azonban nem mindegyik ad az élmény mellé hasznos tudást is. Ezért az Ökumenikus Segélyszervezet idén ezer rászoruló gyermek nyári táboroztatását tűzte ki május elején induló kampányának céljául. Az egész éven át zajló Kapaszkodó program rendszeres foglalkozásaival együtt esélyt kínálnak, hogy a nehéz sorsú gyerekek is megtalálják a helyüket az életben, és felnőttként önállóan boldoguljanak – közölte az Ökumenikus Segélyszervezet.

Fotó: Ökumenikus Segélyszervezet/Polyak Attila

A gyermekkor tábori élményeinek fontosságáról és a 12. alkalommal elinduló kampány részleteiről egy figyelemfelhívó akcióval, a budapesti Orczy Kalandparkban tartott sajtótájékoztatón számolt be Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet ügyvezető igazgatója és Faller Balázs táborszervező terápiás munkatárs. A rendezvényen részt vevő gyerekek foglalkozásaiba Berki Krisztián olimpiai bajnok tornász is bekapcsolódott. A segélyszervezet ismert önkéntese többek között a saját gyermekkori tábori élményeit is megosztva hívta föl a figyelmet a gyermekkort meghatározó nyári élmények és fejlesztések szükségességére. A vidám gyerekprogram része volt a Természettudományi Múzeum meglátogatása és egy ebéd is.

Az akció célja, hogy a segélyszervezet látókörében lévő, egész éves fejlesztésben részt vevő gyerekeknek ily módon is esélyt adhasson a felzárkózásra.

Gáncs Kristóf a rendezvényen elmondta: – Sokak összefogásával, a segélyszervezet szakembereinek folyamatos támogatásával a rászoruló gyereknek is esélyt tudunk adni az ő nehezített pályájukon a felzárkózásra, az akadályok leküzdésére. Arra kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint csatlakozzon a rászoruló gyermekekért indított összefogáshoz.

Faller Balázs kifejtette: – Az Ökumenikus Segélyszervezet táborai mások, mint a többiek. Itt nemcsak élményeket kapnak a gyerekek, hanem a hétköznapokban használható tudást is. Nemcsak játszanak, hanem fejlődnek is, többek között például a szociális, digitális vagy éppen a pénzügyi készségek terén. A segélyszervezet szakemberei nemcsak felügyeletet biztosítanak, hanem egy elfogadó, támogató, szerető közösséget is a részt vevő gyerekek számára.

Így lehet csatlakozni a gyűjtéshez: