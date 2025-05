Fegyverropogás törte meg az egyik nagyvárosunk csendjét

Ellepték az érdeklődők pénteken a kaposvári Táncsics Laktanyát. Az Ellátó Ezred és a 2. Lövészzászlóalj nyílt napra várta az érdeklődőket, ahol olyan izgalmas programok várták őket, mint a lövészeti bemutató. Két harckocsi gurult a sportpályán kialakított bemutató területre és hamarosan torkolattűz hagyta el a fegyvereket. Volt, aki megrezzent a puskák hangjától, de ettől még mindenki ámulattal nézte a bemutatót. A katonák azt mutatták be, hogy milyen az, amikor éles helyzetben megtámadják őket és nekik vissza kell verni az ellenséget. A helyzetet még az is nehezítette, hogy egy sérültet is el kellett látniuk a rögtönzött harctéren – olvasható a Sonline cikkében.

Fegyverropogástól volt hangos a kaposvári Táncsics Laktanya.

Fotók: SONLINE/Lang Róbert

Egész délelőtt nyitott kapukkal várta az ellátó ezred a látogatókat. Családok is eljöttek a programra, a kicsik legnagyobb örömére ki lehetett próbálni a fegyverfogást, a fémkeresőzést, gépfegyvert, de még a rakétavetőt is felvehette a vállára. Ezt sokan meg is tették, de sorban állás volt az arcfestésnél is. És persze nem csak csillámos arcfestékkel színezték meg a gyerekeket, de kérhettek igazi álcafestéket is, amilyet a katonák használnak.

Bárki kipróbálhatta a fegyverfogást

A nézelődők között voltak olyanok, akik már régen voltak gyerekek, de nem olyan régen katonák.

– Én 23 éve mentem innen nyugdíjba és most azért jöttem, hátha találkozok régi ismerősökkel. Eddig senkit sem láttam, mert a résztvevők többsége gyermek. Most egész más itt a hangulat, mint a szocializmusban – mondta Bederna Géza, aki 32 évet szolgált a seregben.

A teljes cikk és videó ide kattintva érhető el.