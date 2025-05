Két ember megsérült és a kacsák is szétszéledtek, miután baromfiszállítóval balesetezett a személyvonat

A portál azt írja, vonatbaleset történt a Fehértói átjáróban, ahol egy nyerges vontató ütközött a Tiszalök felé közlekedő személyvonattal. A tiszavasvári önkormányzati tűzoltók a teherautót és a mozdonyt is áramtalanították. A helyszínre érkeztek a hajdúnánási hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is, már elkezdték a teherautó pótkocsijának kitámasztását, és a szállítmány átrakodását egy másik járműre. A Mávinform közlése szerint a vasútvonalon jelentős késésekre, hosszabb menetidőre és pótlóbuszos közlekedésre is számítani kell.