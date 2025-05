Kocsis Máté: Gyurcsány nem tud elmenni

„Nemzetközi finanszírozású ellenfeleinket úgy is győztük már le, hogy Gyurcsánnyal együtt voltak, úgy is győztük már le, hogy külön voltak, most pedig lényegében nem változik semmi.” – közölte Kocsis Máté a Facebook-oldalára feltöltött videójában. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint „Gyurcsány ugyan nem tudni hol van, még nem hangzott el tőle, hogy távozik a politikából, csak a feleségétől, de ő azért nagy nevettető.”

Mint fogalmazott

„mindegy is, hogy van-e Gyurcsány vagy nincs, de a Gyurcsány-párt itt marad nekünk.

Itt marad egy nagy ellenzéki párt, bent ülnek a parlamentben. Ők a legnagyobbak a túloldalon. Van egy ideológia, amit képviselnek, amivel mi nem értünk egyet. Folyamatosan vitában állunk és kaszaboljuk egymást miatta.

Ebből a pártból Gyurcsány Ferenc nem tud elmenni.

Lehet, hogy nem visel benne tisztséget, ő alapította, az ő emberei ülnek bent és az ő volt felesége vezeti.

– Ez Gyurcsány pártja

– zárta közlendőjét Kocsis Máté.