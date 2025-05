Nacsa Lőrinc: A magyar fiatalokon múlik a magyar nemzet jövője

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint a magyar fiatalokon és azon múlik a magyar nemzet jövője, sorsa, hogy a fiatalok milyen tagjai lesznek a közösségnek.

Nacsa Lőrinc a II. Kecskeméti Ifjúsági Fesztivál csütörtöki megnyitóján arról beszélt, hogy

a magyar kormány az elmúlt időszakban – a 25 év alattiak adómentességével, az ingyenes KRESZ- és nyelvvizsgával, a fiatalok vállalkozóvá válását segítő intézkedésekkel, az ösztöndíjrendszerekkel, a családalapítást, az életkezdést és az otthonteremtést segítő kezdeményezésekkel vagy akár a külhoni, magyar nyelven tanuló hallgatóknak nyújtott oktatási-nevelési támogatással – számos program révén járult hozzá ahhoz, hogy a fiatalok sikeres felnőttekké váljanak. Olyan felnőttekké, akik értékalapon gondolkodnak, akik hajlandók tenni a közösségükért, valami olyan célt is megfogalmaznak az életükben, ami önmagukon túlmutat – tette hozzá.

Mint mondta: – A lehetőségeken túl az elmúlt időszakban, akár Kecskeméten és környékén, akár külhonban, akár országszerte, jól látható, hogy táborhelyek, fesztiválhelyszínek, sportkomplexumok, ifjúsági központok, centrumok újultak meg, mind-mind olyan helyek, ahol biztosított a lehetőség arra, hogy találkozzatok, hogy megélhessétek azt, akik vagytok, fiatalként, magyar fiatalként – tette hozzá.

Az államtitkár szerint nagy öröm, hogy a Kecskeméti Ifjúsági Fesztivál szervezői is nagy gondot fordítanak arra, hogy ne csak a helyben élők és a környéken élő fiatalok, hanem olyan magyar fiatalok is, akik nem Magyarországon nőnek fel, nem Magyarországon tanulnak, nem Magyarországon élnek, hanem valamelyik külhoni régióból érkeznek ide, bekapcsolódhassanak ebbe a közös ünneplésbe, a közös tanulásba, a közös élményekbe – fogalmazott.

Kovács Péter, a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke felidézte, hogy az elmúlt évi találkozó keretében Kecskemét önkormányzata együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Ifjúsági Tanács Szövetséggel és a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesülettel. A megállapodás elsődleges célja szakmai együttműködések kialakítása annak érdekében, hogy az értékteremtés, a hagyományőrzés és a prevenció szempontjából fontos rendezvények és kezdeményezések, minél szélesebb körben és minél integráltabb módon, egyre több fiatal számára váljanak könnyebben elérhetővé. Ennek is köszönhető, hogy a Kecskeméti Ifjúsági Fesztivált ismét megrendezhették, és ezen több száz fiatal vehet részt a helyiek és környékbeliek mellett a határokon túlról is – tette hozzá.

Kiemelte: Kecskemét városában az ifjúságpolitika és az ifjúságszakma nagyon magas szintet képvisel, hozzátéve, éppen ezért nem véletlen, hogy a fesztivál keretében rendezik meg a III. Diákönkormányzatok Országos Találkozóját is. Nemcsik Mátyás kecskeméti képviselő (Fidesz–KDNP) arról beszélt, hogy a fesztivál megnyitóünnepsége egyben a közös élmények kezdete is. Mint mondta: a II. Kecskeméti Ifjúsági Fesztivál egy közösségi élményt kínál a résztvevőknek, lehetőséget ad a fiataloknak a találkozásra, kapcsolatépítésre és közös gondolkodásra egy inspiráló, élményekkel teli programsorozat keretében. Az eseménysorozat egyben ünnep is: a fiatalokért és a fiatalokkal együtt, az ő ötleteik, hangjuk és jelenlétük formálja a programot – tette hozzá.

Kovács Adél Emma, a Kecskeméti Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy a Kecskeméti Ifjúsági Fesztiválon a résztvevők megtapasztalhatják, hogy a szórakozás és a tudásszerzés nem feltétlenül áll messze egymástól, hozzátéve: minden szervező és együttműködő partner azon dolgozik, hogy a fiatalok ismereteinek bővítése ne a tanórához hasonló módon történjen.

Kiemelte, hogy szervezetük, társszervezőként, az önkéntesek koordinálását végzi, és a programsorozat mintegy 150 fiatal segítségével valósul meg. A szervezők tájékoztatása szerint a május 22-e és 25-e között zajló fesztiválra közel 150 fiatal érkezett a határon túlról, a Vajdaságból, Erdélyből Sepsiszentgyörgyből, Marosvásárhelyről és Szatmárnémetiből, valamint a kárpátaljai Beregszászból. A fesztivál célja, hogy erősítse a fiatalok helyi közösségekhez való kötődését, bemutassa a fiatal tehetségeket és teret adjon a kortárs kérdésekről szóló párbeszédnek, például a mentális jóllét, a tudatos jövőtervezés, a digitalizáció, az aktív állampolgárság és a közösségi szerepvállalás témakörökben.

Borítókép: Nacsa Lőrinc (Fotó: MTI/Kovács Attila)