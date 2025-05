Kövér László: Az egységes magyar nemzet a XXI. században is létezik

– Az egységes magyar nemzet a XXI. században is változatlanul létezik – mondta Kövér László a csángómagyar közösség helyzetéről szóló konferencián szerdán az Országházban. A házelnök a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által szervezett tanácskozáson kiemelte, hogy a nemzet tagjai ugyan különböző élethelyzetekben, de történelmi sorsközösségben élnek a Kárpát-medencén belül és azon kívül is. Nincsenek külön külhoni magyar ügyek vagy külön csángómagyar ügyek, hanem csak egyetlen magyar ügy van, amelyet a nemzetpolitikánkban különböző eszközökkel kell szolgálnunk – tette hozzá. Rámutatott, hogy

a magyar nemzet lelki szabadságának forrása ezer esztendeje a Szent Korona.

Az Országgyűlés elnöke hangsúlyozta, hogy a csángómagyar szóból a csángó előtag – miként a külhoni magyar szóösszetételben a külhoni – nem fosztóképző, mely által az érintett közösségek kevesebbek lennének a magyar nemzeten belül, hanem ellenkezőleg, a nemzet egésze válik többé általuk.

A hazai választópolgárok akaratából 2011-ben ezt a nemzetpolitikai alapvetést erősítettük meg, és rögzítettük az új alaptörvényünkben is, amely nemcsak az állam újjáépítésének, hanem a nemzet megerősítésének is a közjogi és értékrendi keretét képezi

– jelentette ki.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak a csángómagyar közösség helyzetéről szóló konferenciáján az Országház Felsőházi termében 2025. május 21-én. Fotó: Miniszterelnökség/Botár Gergely

Kövér László szavai szerint az önazonosságában sokszor megtámadott, meghasonlással és önfeladással kísértett csángómagyarság sorsa minden magyarnak és minden európai ember számára is képzeletbeli tükröt tart.

– Ebben a tükörben sok minden látható azok számára, aki nemcsak nézni, hanem látni is akarnak – fűzte hozzá, megjegyezve: a csángómagyarsággal nemcsak a történelem volt mostoha, hanem mi, magyarok is néha elfelejtkeztünk róluk. A képzeletbeli tükörben azonban az is látszik, hogy az önazonosság és az önfeladás, az identitásőrzés és az identitásváltás, az otthonosság és az elidegenítés küzdelmében parázsló csángó sors, napjainkban és a jövőt tekintve egyben mélyen európai – s benne egyaránt magyar és román – kihívás is, amely elől senki nem térhet ki – fogalmazott a házelnök.

Kijelentette: szembe kell néznünk ezzel a kihívással, és úrrá kell lennünk rajta. Kövér László azt mondta, mindenkinek fel kell ismernie, hogy senkinek nem lesz erősebb az identitása azáltal, hogy elfojtja a másét. Ellenkezőleg: a más nemzetek önazonossághoz való jogának kétségbevonása saját közösségünk belső bizonytalanságát tükrözi – magyarázta.

Közölte, hogy valójában csak a biztos önismeret és önbizalom talaján tisztelhetjük a mások önazonosságát. Ez az első lépés annak érdekében, hogy együtt mindannyian megőrizhessük elődeink anyanyelvét, hitét, keresztény kultúráját és európai közös szülőföldünk otthonosságát – hangsúlyozta az Országgyűlés elnöke.

Kövér László a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége legnagyobb érdemének nevezte, hogy harmincöt esztendeje dolgoznak a korábban sokszor elfojtott moldvai magyar identitás felélesztésén. És mindez sikerült is nekik – húzta alá, megjegyezve: a szövetség története egy sikertörténet. A házelnök leszögezte azt is, hogy a magyar nemzetpolitikában nincsenek elveszett ügyek, amíg vannak szolgálatra kész emberek, amíg van felelős és cselekvőképes magyar állam.