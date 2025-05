Kelemen Hunor: Az erdélyi magyar emberek érezték ennek a választásnak a jelentőségét

Kelemen Hunor hangsúlyozta: azokban az erdélyi megyékben, ahol a magyar közösség tömbben vagy nagy számban él, magas volt a részvétel, ami azt mutatja, hogy az erdélyi magyar közösség most is felelősségteljesen viselkedett.

Kelemen Hunor azon meggyőződésének adott hangot, hogy a magyar választók zöme az RMDSZ ajánlásához alkalmazkodva Nicusor Dan független jelöltre adta voksát.

Kifejtette: Háromszéken, Gyergyóban, Csíkban, Udvarhelyszéken a tavaly decemberi parlamenti választásokon tapasztaltnál is magasabb volt a részvétel, ami azt mutatja, hogy a magyar emberek érezték a vasárnapi választás súlyát. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Székelyföld és Partium mellett Maros, Kolozs és Szilágy megyében is magas volt a részvétel, ahol szintén nagy számban élnek magyarok.