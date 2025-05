A magyarok húzták keresztül a szélsőséges jelölt számításait

A fő hívószó a magyar pártok részéről Simion szélsőséges idegen- és magyarellenessége volt, amely a nemzeti kisebbségi jogokra is fenyegetést jelenthetett volna, tette hozzá a szakértő.

Erre az üzenetre egységesen megmozdult a magyar szavazóbázis, és mint a választási földrajzból is kirajzolódik, a magyarlakta megyékben elsöprő többségben szavaztak az emberek Nicusor Danra. A romániai magyarok nagyon fegyelmezetten követték a képviseleti szervezeteik iránymutatását.

A részvételi rekord az országban tapasztalt hatalmas mozgósításnak köszönhető, melyben az első forduló után a pénzpiacok gazdasági sokkja is belejátszott, mutatott rá Szilágyi Mátyás. A román gazdasági, pénzügyi szféra és a bankrendszer is beárazta egy esetleges szélsőséges jelölt győzelmét, ami mindenképpen befolyásolta a politikai hangulatot is és riadalmat keltett.

Emellett a szociáldemokrata és liberális szavazóbázis is a mérsékeltebb Nicusor Danra szavazott, a diaszpórában pedig – ugyan kisebb arányban, mint az első fordulóban, de – ismét George Simion győzött.

Összességében több mint kétmillió emberrel több ment el szavazni, mint az első fordulóban.