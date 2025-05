Tömegek ünnepelték a román elnökválasztás győztesét

A román elnökválasztás kampánya az online térben dőlt el

A választási mozgósítás kulcsa a közösségi média volt a román sajtó szerint. Az utolsó napokban példátlan számú, közel 100 millió interakciót váltottak ki a jelöltek bejegyzései.

A Funky Citizen civil szervezet szerint ez volt a leginkább digitális kampány Románia történetében.

Dan a győzelem után elismerte: csak „az utolsó két-három napban kezdte elhinni, hogy fordítani tud.

A visszatérés kizárólag a román társadalom mozgósításának köszönhető

– mondta. A fő üzenete a társadalmi részvétel, a közigazgatás reformja és a független igazságszolgáltatás megerősítése volt. A romániai választók mellett kiemelkedő szerepet játszottak a moldovai szavazók is: a Román Köztársasághoz kötődő 158 ezer választó közül 88 százalék Danra szavazott. Később Dan nyilvánosan is megköszönte támogatásukat, és külön üzenetet küldött Maia Sandunak, Moldova elnökének is.

A választással Románia ötödik köztársasági elnökét választotta meg a rendszerváltás óta.