Összeesett egy idős férfi, azonnal kirabolták

Letartóztatta a bíróság azt a nőt, aki egy összeesett, magatehetetlen férfit fosztott ki – tájékoztatott a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság. A rablás május 3-án történt. Egy örkényi dohányboltból jött ki a nő, amikor észrevette, hogy egy idős férfi hanyatt esett a közelben lévő kerékpártárolónál.

Odament hozzá, és segített neki felülni, miközben a férfi a pénztárcáját maga mellé tette a földre az abban lévő 75 ezer forinttal együtt.

Nem sokkal később odament hozzájuk egy 49 éves férfi is, és felvette a magatehetetlen férfi tárcáját. A nő ezt észrevette, és szólt, hogy ne adja vissza férfinak. A tárcát végül a nő rejtette el a táskájában, majd gyorsan távozott is. A nyomozók gyorsan elfogták a tolvajt és a segítőjét, és megtalálták náluk a tárcát is, de a pénz már nem volt benne. A dabasi rendőrkapitányság kifosztás miatt indított eljárást a páros ellen. A férfi egyelőre szabadlábon van, csak a nőt tartóztatták le.