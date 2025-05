Rapid délelőtti friss – Balek vagy hazudik? + videó

Hiába adnak ki a hatóságok folyamatosan információkat arról, hogy létezik a Városháza-ügy, sőt már vádemelés is van róla, Karácsony Gergely főpolgármester mindezek ellenére tagadja, hogy létezne – fogalmazott Gábor Márton. Kollégáink szerint teljesen abszurd, hogy valaki ennyire másik világban él. Azt munkatársaink sem tudják elképzelni, hogy Karácsony nem tudott a Városháza eladásának tervéről. Gábor Márton úgy fogalmazott, mosolygósan adja elő a történetet a főpolgármester, és megpróbálja kirántani magát ebből is különféle magyarázatokkal. Az ember, aki ott sem volt, jegyezzük meg. Hozzátették azt is, hogy most már el kellett kezdenie dolgoznia is, tárgyalni a közgyűlésben ülőkkel, és vitákat kell folytatnia.

Ezzel a lendülettel munkatársaink át is tértek a Tisza Pártra és Magyar Péter kormánybuktatónak szánt, kiszivárogtatott hangfelvételére, amiből semmi mást nem tudtunk meg, csak annyit, hogy a honvédelmi miniszter egy erős hadsereget szeretne. Újságíróink felidézték, ez a beszéd egy nyilvános testületi ülésen hangzott el, és mint kiderült, egy Ruszin-Szendi Romuluszhoz közeli tiszt rögzítette telefonjával, amit be is vallott az illető. Munkatársainkban felmerült a kérdés, kik kötődnek még a tábornokhoz és milyen információkat adhatnak még ki akár a csapatmozgásokról is, mivel titkos információkról van szó. Nem maradt ki podcast műsorunkból az sem, hogy milyen kapcsolatot tarthatnak fenn a tiszások és Ruszin-Szendi Romulusz az ukrán titkosszolgálatokkal. Minderről bővebben adásunkban.