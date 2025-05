Rapid délutáni friss – Komoly erődemonstráció a CPAC-en + videó

Nívós előadások, komoly felszólalók a CPAC Hungary rendezvényén. Az alaphangot Orbán Viktor nyitóbeszéde adta meg, aki vázolta a jövőre nézve esedékes feladatokat is. Ahogy a miniszterelnök fogalmazott, a konzervatív pártcsalád tagjainak otthon kell megnyerni a választásokat, utána lehet visszavenni Brüsszelt. Ezután a főváros csődjéről beszéltek. Ezt a két témát szemlézte a Rapid délutáni adásában Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Kis Ferenc, a Mediaworks főmunkatársa.

Kollégáink nehezen tudták eldönteni, hogy melyik volt a legjobb beszéd a ma reggel kezdődött CPAC-en. Abban viszont egyetértettek, hogy komoly erődemonstrációt tudhat magáénak a rendezvény, ahol az alaphangot Orbán Viktor miniszterelnök nyitóbeszéde adta meg.

A kormányfő rámutatott többek közt arra is, hogy minden országnak otthon kell megvívni a saját csatáját, ami azt jelenti, hogy a konzervatívoknak kell győzniük a választásokon, és utána lehet visszavenni Brüsszelt. Gábor Márton arra emlékeztetett, hogy minden beszédben elhangzott a szuverenitás védelme. Kis Ferenc szerint nagyon nehezített pálya a konzervatívok térnyerése, amelybe esetenként jogi eszközökkel is belenyúlnak.

Aztán ráfordultak a hazai témákra is, ugyanis Karácsony Gergely főpolgármester már régóta azzal riogat, hogy csődbe mehet a főváros, és most úgy tűnik, a felelőtlen költekezés miatt ez be is következhet.

Borítókép: A Rapid délutáni adásában Gábor Márton, a Magyar Nemzet újságírója és Kis Ferenc, a Mediaworks főmunkatársa (Fotó: Képernyőkép/YouTube)