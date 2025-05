Ez a nap is eljött, színpompás trópusi lepkékben gyönyörködhetünk

A Lepkekert a Fővárosi Állat- és Növénykert egyik népszerű szezonális látványossága, amely a tavasz legvégétől ősz derekáig szokott nyitva lenni. Az idei lepkekerti szezon most pénteken kezdődött el, így a Lepkekert már most hétvégén, így a nemzetközi gyereknapon is látogatható a nagyközönség számára.

A 240 négyzetméter alapterületű bemutatóhely 1200 köbméternyi légterében most 22 különböző trópusi lepkefaj hatszáznál is több egyedét lehet megcsodálni,

méghozzá úgy, hogy be is lehet sétálni a lepkék közé, és lényegében egy térben mozoghatnak velük a látogatók. A lepkék időnként még rá is szállnak az emberekre. A bemutatott fajok a trópusi Közép- és Dél-Amerika gazdag lepkefaunájának képviselői közül kerülnek ki.

Costa Ricából érkeznek a bábok

A lepkék egy Costa Ricában működő lepkefarmról érkeztek légi úton, bebábozódott állapotban. A bábokat, amelyeket a Lepkekert közepén lévő üvegvitrinben, a bábszekrényben helyeztek el, a látogatók is megnézhetik. Egy kis szerencsével annak is a szemtanúi lehetnek, amint egyik-másik bábból épp kikel az imágó, azaz a kifejlett lepke.

A gondozók rendszeresen kinyitják a bábszekrény ajtaját, hogy a frissen kikelt lepkék kiröppenhessenek, és csatlakozhassanak a Lepkekert légterében lévő társaikhoz.

A lepkéket nemcsak repülés vagy pihenés, hanem táplálkozás közben is meg lehet figyelni. Az állatok számára egyrészt édes trópusi gyümölcsöket, félbevágott banánt vagy narancsot tesznek ki, de emellett kis fiolákban mesterséges nektárt is biztosítanak a számukra. Emellett a Lepkekert trópusokat idéző növényzete is táplálékul szolgál nekik, hiszen az itt látható növényfajok között több olyan is akad, amelynek a nektárját szívesen fogyasztják. Ilyen például a sétányrózsa (Lantana sp.) és a csillagcsokor (Pentas sp.) is.

A sétányrózsa ráadásul őshonosnak számít a trópusi Közép- és Dél-Amerika azon vidékein is, ahol a bemutatott lepkefajok jó részének természetes élőhelye található.

Így a Lepkekert trópusi lakóinak „hazai ízekkel” járnak a kedvében.

Mivel a Lepkekertben a közönség egy térben van a lepkékkel, az állatkert mindenkit arra kér, hogy óvja ezeket a törékeny szépségeket, és a „mindent a szemnek, semmit a kéznek” elve alapján ismerkedjen velük, hogy minél többen és minél tovább gyönyörködhessenek ezekben az állatokban.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben egyébként 2000 óta minden szezonban megnyílik a Lepkekert. Konkrét helyszíne az idők során többször is változott, jelenlegi helyén, a Pálmaház szomszédságában 2014 óta működik.