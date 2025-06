A legerősebb és legkitartóbb rendőrnő

– Vezetés közben édesapámmal beszéltem kihangosított telefonon, mindig is szabálykövető ember voltam, és azon bosszankodtam, hogy a körülöttem haladók nem tartják be a közlekedési szabályokat. Apukám erre rávágta: „Miért nem mész rendőrnek?” Igaza volt – idézi fel Bálint Gabriella törzsőrmester a Police.hu-nak, aki annak idején egy betegség miatt nem léphetett rendőri pályára, de a szíve továbbra is a kékekhez húzta.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság forgalom-ellenőrzési alosztály járőrvezetőjének álma 2020 szeptemberében valósult meg, amikor elkezdte a tíz hónapos járőrképzést. Útlevélkezelő-, és határrendészként végzett 2021-ben, majd Röszkén állt munkába útlevélkezelőként, később a megyei rendőrkapitányság közrendvédelmi osztály kutyás alosztályára került.

A rendőri pálya mellett szenvedélyesen sportol Bálint Gabriella Fotó: Police.hu

– Egyik terület sem volt igazán nekem való, a közlekedésrendészet jobban érdekelt. Gyakran átjártam az alosztályra szolgálatra, és sokszor kértem, hogy részt vehessek velük a Roadpol-akciókban, vagy csak néztem, mit csinálnak a kollégák, tanultam. Szerettem volna odakerülni – árulta el. A rendőrnő kitartása végül meghozta a sikereket, rövidesen átkerült a közlekedésrendészeti osztály forgalomellenőrző alosztályára.

Itt érzem igazán otthon magam. Ahogy mi mondani szoktuk: ez tiszta meló.

– A bizonyítékok magukért beszélnek: a szabálysértéseket, szabályszegéseket nem kell magyarázni, ott a traffipaxfelvétel, a kamera képe, nincsenek viták. Emellett sok a baleset-megelőzési munka, ami ugyancsak fontos – sorolta, majd azt is elárulta, hogy a motorozás is közel áll a szívéhez.

Bálint Gabriella rendőnő ikrei is nagyon büszkék édesanyjuk sikereire Fotó: Police.hu

– Kívülről nézve mindig menőnek tűnt a motoros rendőr, bár soha nem ültem még Babettán sem, így elhatároztam, hogy én is az leszek. Márciusban letettem a rutinvizsgát, most kezdtem vezetni a forgalomban. Ha minden jól megy, én leszek a vármegye első motoros rendőrnője! – büszkélkedett.

Bálint Gabriella, ha épp nem rendőrként áll helyt, akkor ikreit neveli, ha pedig az anyaság mellett ideje engedi, az edzőteremben és versenyeken bizonyít.

– Miután az ikrek elkezdték a bölcsődét, több szabadidőm lett, ezért elvégeztem a spinningoktatói képzést. Ezután kezdtem futni, edzőterembe járni. 2022-ben jelentkeztem a Mr. és Miss Zsaru versenyre, amit megnyertem. Ez a siker lendületet adott: testépítőversenyeken, Fitness Challenge-en, fekvenyomó-bajnokságon, atlétikai és úszóversenyeken is indultam, és több első díjat is elhoztam. Például a 2023-as fekvenyomó-versenyen a női mezőnyt megnyertem, aminek 2024-ben az abszolút bajnoka is lettem. Illetve 2023-ban ismét első helyezést értem el a Mr. és Miss Zsaru versenyen – részletezte a rendőrnő, majd azzal folytatta: a gyerekeim gyakran mondják, hogy az „én anyukám a legerősebb rendőrnő”!