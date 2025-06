Lázár János szépen helyretette a tiszás tüntetőket + videó

– Mi magukat is magyaroknak és jó szándékú embereknek tekintjük, akármennyire is gyalázza magukat és lenézi magukat a saját pártelnökük – mondta Lázár János a ma esti nagykállói Lázárinfón a Tisza Párt helyszínen megjelent aktivistáinak. Az építési és közlekedési miniszter kijelentette:

Szeretném azt kérni a tiszásoktól, mi megadjuk önöknek a tiszteletet. Engedjenek meg egy mondatot, mert mi mindenkit megbecsülünk, aki eljön erre a fórumra. Én megtartottam tucatnyi fórumot már, mindenkivel tisztelettel beszéltem, mert nekem minden ember egyforma. Az is, aki tiszás. Önöknek van egy olyan pártelnökük, aki az önök neve mellé degradáló, gyalázó kifejezéseket írt, amikor önök bejelentkeztek. Ez a lista derült ki.

Mi soha nem fogunk ilyen rosszat mondani önökről, mint a saját pártelnökük, mert mi nem nézzük le magukat. Mi sajnáljuk, hogy nem értenek velünk egyet, de mi magukat magyaroknak és jó szándékú embereknek tekintjük, akármennyire is gyalázza magukat és lenézi magukat a saját pártelnökük. Az a maguk problémája, hogy egy olyan politikai közösséghez tartoznak, ahol lenézik saját magukat is, lenézik a sajátjaikat is. Olyan gyalázkodó kifejezéseket írtak a Tisza Párt vezetői az aktivistáik neve mellé, ami után érdemes megfontolni, hogy milyen közösséghez akar az ember tartozni, olyan közösséghez, amely szeretetre épül, vagy olyan közösséghez, amiben lenézik a saját híveiket – hangsúlyozta az építési és közlekedési miniszter.