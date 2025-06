Rapid délelőtti friss – Büszkeség és balítélet + videó

Nyugtató dolog, hogy nem egy genderlobbistánk van fenn, hanem egy egészséges beállítottságú ízig-vérig magyar: „Olyan űrdiplomatánk van, akin keresztül be tudjuk mutatni azt, hogy milyen Magyarország.” Minden magyar felnéz most Kapu Tiborra – egyenes és átvitt értelemben is. A nyíregyházi mérnök jó példa lehet úgy a gyerekek és fiatalok, mint az idősebb korosztály számára. Mindenkit büszkeséggel tölt el, hogy ismét magyar űrhajós lehet ott a Nemzetközi Űrállomáson. Ez jó büszkeség. A pride az valami teljesen más. A beszélgetésben elhangzottak szerint ez a felvonulás egy brüsszeli teszt volt, hogy megnézzék, miként reagál hazánk kormánya. Erőszakos megnyilvánulásokat vártak, de mindhiába. Sőt, a tüntetők által szajkózott állami diktatúragépezet sem állt a külföldi EP-képviselők és egész Európából beözönlött „büszke” embertömeg útjába. Egyvalami azonban nem kerülheti el senki figyelmét: az ellenzék együttes erővel állt ki a pride mellett. Hogy lesz-e ennek hosszú távú hatása, vagy csak egy erőpróba volt? Az majd kiderül.