Gulyás Gergely: Az uniós költségvetés ukránbarát, Magyarország számára elfogadhatatlan

A kormány kapott tájékoztatást az uniós költségvetés tervezetéről, ami kiszivárgott, még lehetnek változások, de a szerkezet maradni fog – mondta el a mai Kormányinfó elején Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez egy ukránbarát költségvetés, ami Magyarország számára elfogadhatatlan.

– A tagállamoktól vettek el forrásokat a kohéziós és a mezőgazdasági támogatásokból. Kifejezetten Ukrajnának és a csatlakozásra is elkülönítettek 190 + 88 milliárd eurót, ez a költségvetés negyede – tájékoztatott Gulyás Gergely.

Az Orbán-kormány a gazdák mellett áll

A kormány egyetért a gazdák fellépésével, ugyanis az agrártámogatásokat meg akarják megkurtítani. Hangsúlyozta: a bizottság költségvetési tervezetét minden politikai szereplőnek el kell ítélnie, aki ezt támogatja, annak Ukrajna fontosabb, mint Magyarország.

Felhívta a figyelmet arra is, Brüsszel saját magával szemben nem spórol, „bürökráciaemelést” tartalmaz a javaslat: 2500 embert vennének fel, és magasabb fizetéseket szeretnének maguknak. Leszögezte: ebben a formában ez a tervezet tárgyalásra is alkalmatlan.

Otthon Start hitelprogram: háromszázalékos hitel mindenkinek, első lakásra

A kormány mai ülésén az Otthon Start hitelprogrammal is foglalkozott, ami egy három százalékos otthonteremtési hitel lesz. A fogadtatása egyértelműen pozitív, a kormány tárgyalt a Bankszövetséggel,

a hitel szeptember 1-jétől felvehető,

a szabályozást véglegezik augusztus elejéig.

A kormány meggyőződése, hogy az első otthon mindenkinek jár, aki dolgozik. Akinek még nincs saját lakása az fel fogja tudni venni ezt a hitelt. Akár 25 éves időtartamra akár 50 millió forintot is fel lehet majd venni garantált 3 százalékos kamatra. A jogosultság felvétele továbbra is az, hogy legfeljebb egy belterületi ingatlanban maximum ötven százalékos tulajdona lehet annak, aki ezt igénybe szeretné venni. Ehhez a konstrukcióhoz is elég lesz majd a tíz százalékos önrész. Lakás esetén maximum 100 milliós ingatlan, ház esetén maximum 150 milliós ingatlan vásárolható, a bruttó négyzetméterár pedig nem lehet több 1,5 millió forintnál.

Ukrajna nem alkalmas az uniós tagságra

Gulyás Gergely ezután kitért az ukrajnai helyzetre is. Emlékeztetett: az elmúlt napokban nagy felháborodás követte a kényszersorozást, ugyanis egy magyar ember – Sebestyén József – is életét vesztette közben. A miniszter ezt elfogadhatatlannak nevezte, és szerinte az az állam, ahol ez megtörténhet az még nem alkalmas az uniós tagságra.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyarország álláspontja mellé nem sorakoztak fel az uniós államok, ami szerinte azért megdöbbentő, mert a meggyilkolt férfi magyar állampolgár is volt, vagyis uniós állampolgársággal is rendelkezett. Ezért is jelentette be a kormány a szankciós javaslatát az ügyben, mint mondta három ukrán katonai vezető érintett, őket javasolják szankciós listára tenni.

Leszögezte: Magyarország senkit nem ad ki Ukrajnának, Magyarországról senkit sem fognak a frontra vinni.

Vitályos Eszter felsorolta az elmúlt időszak kormányzati fejletéseit.

Az M1 a gazdatüntetésekről kérdezte a minisztert. Gulyás Gergely egyetért azzal, hogy az európai és a magyar mezőgazdaság élelmiszerbiztonsági kérdés is. Ha ezt fenn akarjuk tartani, akkor a támogatásokat is fenn kell tartani. A magyar kormány egyetért a gazdákkal, és képviselni fogja az érdekeiket az unióban is. Gulyás felhívta a figyelmet arra, hogy a költségvetést csak egyhangúan lehet elfogadni.

Megteheti-e az unió, hogy nem lép semmit Sebestyén József halála kapcsán?

A kérdésre azt válaszolta Gulyás, hogy a külügyminiszter már kezdeményezte, hogy az unió foglaljon állást az ügyben. Az agyonvert férfi esete nem egyedi, ezért sem lehet szemet hunyni felette.

Cikkünk frissül...