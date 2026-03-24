Megzöldült holttestdarab került elő Bajóton

Március 15-én egy emberi maradványra bukkantak Bajóton, egy koponyacsont egy darabjára. Az ügyben az Esztergomi Rendőrkapitányság indított eljárást. A körülmények egyelőre tisztázatlanok, még keresik a válaszokat a holttesttel kapcsolatban – számolt be róla az Origo.
Egy ép holttestnél első ránézésre általában meg lehet állapítani az áldozat nemét, egy koponyadarab esetében azonban ez nem lehetséges. Emiatt még erre az alapvető kérdésre sem tudnak válaszolni a nyomozók, ezért a lakosság segítségét kérték. A Police.hu oldalon közzétett felhívás ugyanakkor meglehetősen szűkszavú, mindössze ennyi szerepel benne a Komárom-Esztergom vármegyei Bajót közelében talált maradványról:
1 db zöldes színűen elszíneződött koponyacsont.
Ha ez alapján úgy érzi, tud nekik segíteni, telefonáljon a rendőröknek!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0–24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06-(80)-225-225-ös számot is.
