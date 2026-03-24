Csótányokból félig rovar, félig számítógép lényeket építettek

A csótány, amit egyszerű kártevőnek tekintünk, hamarosan fontos szerepet kaphat: kutatók több millió évnyi evolúciót ötvöznek a technológiával, s kiborgot alkotnak ahelyett, hogy pusztán technikai problémákkal foglalkoznának. Ez nem sci-fi: mentési műveletekben már bevetették, katonai célokra pedig egy német startup állítása szerint szintén alkalmaznak félig rovar, félig számítógép lényeket.

A madagaszkári süvítő csótányból (gromphadorhina portentosa) a szingapúri Nanyang Technological University (NTU) kutatása hozott létre kiborg csótányokat, azaz olyan élő rovarokat, amelyek apró elektronikával vannak felszerelve. Ezek a kiborgok képesek eligazodni, közlekedni az ember számára túl szűk vagy veszélyes területeken is. Talán nem túlzás azt állítani, hogy a biztonság és az infrastruktúra-felügyelet hőseivé válhatnak.

Hogyan működnek a „kiborg csótányok”?

Egyszerű, de hatékony ötlet áll e találmány mögött: a tudósok pillekönnyű, érzékelőkkel, kamerákkal és kommunikációs eszközökkel rendelkező elektronikus rendszereket rögzítenek csótányok hátára. A rovar idegrendszeréhez csatlakoztatott készülékek lehetővé teszik, hogy távolról irányítsák mozgásukat.

A Hirotaka Sato professzor vezetésével készült NTU kutatás szerint a rovar sötét, szűk csövekben képes mászni, s valós időben küld adatokat: tökéletes megoldás lehet például csővezeték-ellenőrzésben, ahol egészen apró szivárgásokhoz is el tud jutni.

Forrás: MTU

Irányítását nem úgy kell elképzelni, mint egy drónét: a felszerelt csótány továbbra sem robot, hanem élőlény. A tudósok a csótány természetes menekülőreflexét „hackelték” meg. A hátán lévő készülékből elektródák futnak az antennáihoz. Ha gyenge elektromos impulzust kap az egyik antennán, a csótány úgy érzékeli, mintha valami akadály lenne ott – és automatikusan elfordul a másik irányba. Impulzus a bal antennára, jobbra kanyarodik; jobb antennára impulzus, és elfordul balra. A sebessége is befolyásolható egy harmadik elektróddal a potrohánál.

Ez nem minden: az irányítást kombinálják gépi tanulással. A csótányra szerelt kamera képéből a testére erősített fedélzeti számítógép algoritmusa felismeri, merre van a cső fala, merre látható korrózió vagy szivárgás, és a rendszer automatikusan irányítja arra. Vagyis nem operátorok vezérlik egyenként a rovarokat joystickkal, hanem

mesterséges intelligencia vezeti őket, az ember csak a leleteket értékeli.

A rajmódszernél a Nature Communications tanulmánya szerint egy vezető csótány kap navigációs célt, a többi pedig követi, és ezt is az algoritmus koordinálja.