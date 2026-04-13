Felhős, szeles, de kellemes tavaszi idővel indul a hét + videó

Délelőtt változó vastagságú poros fátyolfelhőzet szűri a napsütést, illetve takarhatja a napot, délutántól délnyugat felől vastagabb felhőzet érkezik – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Kisebb záporeső legfeljebb estétől fordulhat elő – főként hazánk délnyugati felén. A keleties szél napközben sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű.
Késő estére 7, 15 fok közé hűl le a levegő.
Marad a meleg idő
Kedden tovább sűrűsödik a felhőzet, a Dunántúlon több helyen, máshol szórványosan alakulhat ki zápor. A hőmérséklet 11–18 fok között várható, a csapadékosabb délnyugati területeken lehet a leghűvösebb. Szerdán
többnyire erősen felhős idő valószínű, helyenként záporokkal. Az északnyugati szél többfelé megerősödik.
A csúcshőmérséklet 12 és 20 fok között alakul. Csütörtökön gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, számottevő csapadék nélkül. A legmagasabb hőmérséklet 15–21 fok körül alakul. Pénteken napos-gomolyfelhős idő várható, elszórtan fordulhat elő zápor. Az északnyugati szél időnként élénk lesz.
Hajnalban 4–10, délután 15–22 fok valószínű.
– olvasható a Köpönyegen.
