Felhős, szeles, de kellemes tavaszi idővel indul a hét + videó

Délelőtt változó vastagságú poros fátyolfelhőzet szűri a napsütést, illetve takarhatja a napot, délutántól délnyugat felől vastagabb felhőzet érkezik – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Forrás: HungaroMet

Kisebb záporeső legfeljebb estétől fordulhat elő – főként hazánk délnyugati felén. A keleties szél napközben sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű.

Késő estére 7, 15 fok közé hűl le a levegő.

Marad a meleg idő

Kedden tovább sűrűsödik a felhőzet, a Dunántúlon több helyen, máshol szórványosan alakulhat ki zápor. A hőmérséklet 11–18 fok között várható, a csapadékosabb délnyugati területeken lehet a leghűvösebb. Szerdán

többnyire erősen felhős idő valószínű, helyenként záporokkal. Az északnyugati szél többfelé megerősödik.

A csúcshőmérséklet 12 és 20 fok között alakul. Csütörtökön gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, számottevő csapadék nélkül. A legmagasabb hőmérséklet 15–21 fok körül alakul. Pénteken napos-gomolyfelhős idő várható, elszórtan fordulhat elő zápor. Az északnyugati szél időnként élénk lesz.

Hajnalban 4–10, délután 15–22 fok valószínű.

