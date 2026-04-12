Por érkezik a sivatagból, megszűnnek a hajnali fagyok

Egy légörvény szállít finom szemcséjű szaharai port Magyarország felé, a por miatt esetenként vastagabb felhőzetre, homályosabb, szűrtebb napsütésre, és hétfő estétől helyenként sáros esőre kell készülni – hívta fel a figyelmet a HungaroMet a közösségi oldalán.
Várhatóan szerdán lesz Magyarország felett a legnagyobb koncentrációban a por,
a 2,5 mikrométernél kisebb részecskék mennyisége a felszín közelében is feldúsulhat. Ezek azok a részecskék, amelyek
a tüdőbe is lejuthatnak.
A délkeleti, keleti széllel melegebb légtömeg érkezik, amely a felszín közeléből is kiszorítja a hidegebb, szárazabb levegőt, emiatt keddtől várhatóan megszűnnek az éjszakai fagyok, a nappali felmelegedés pedig tovább erősödik.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Varga György)
