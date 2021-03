A szabályokat kijátszva lehet több tízmilliós bevétele évente Hadházy cégének?

Bár a baloldali sajtó azonnal megpróbálta elejét venni az ügynek, Hadházy cége mégiscsak a törvényt kijátszva keres több tízmillió forintot évente. Még mielőtt ismét félremagyarázzák, fontos leszögezni, hogy semmi gond nincs azzal, ha valaki szabadidejét mások segítésére ajánlja. Ugyanakkor az már probléma, ha ezt álcaként használva, egy gazdasági társaság szabálytalan működését leplezik, és mindeközben a korrupció élharcosa a rá és az általa tulajdonolt cégre vonatkozó előírásokat semmibe véve tesz szert nem kevés bevételre – olvasható a PestiSrácok.hu cikkében.

A PestiSrácok.hu derítette ki, hogy Hadházy Ákos két pártot már elhagyó, jelenleg a Momentummal szövetséges országgyűlési képviselő – annak ellenére, hogy az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény szerint kereső tevékenységet nem folytathat, és vagyonnyilatkozata szerint fel is függesztette állatorvosi tevékenységét – aktívan dolgozik. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak küldött közérdekű adatigénylésből tudta meg a portál, hogy a Hadházy Ákos Ányos néven nyilvántartott állatorvosi pecsétet nagyon is aktívan használták az utóbbi években is.

A PestiSrácok.hu megkeresésére a képviselő elismerte, hogy valóban dolgozik a rendelőben. Hogy miként, ha egyszer jogszabály kötelezi rá, hogy szüneteljen a praxisa, arra különböző válaszokat adott. Hivatkozott arra, hogy cége van, és cégtulajdonosként ügyvezetői teendőket lát el, és be szokott ugrani, általában ügyelni, és természetesen mindezt teljesen ingyen.

De azt is állította, hogy a 101 útlevelet (kapaszkodjanak!) ingyen állított ki, többségében olyan külföldi segélyszervezeteknek, akik menhelyi állatokat adoptálnak.

Volt olyan hónap, hogy másfél milliót fizettek ki az állatvédők Hadházy rendelőjének.

A PestiSrácok.hu birtokába került azonban több olyan számla is, amelyet egy Tolna megyei állatvédő szervezetnek állított ki a képviselő cége, a Hadházy-Vet Kft. Az egyetlen sorban, állatgyógyászati tevékenységként leszámlázott tételek egészen magasak, legtöbbször százezer forint felettiek, és ezekből egy hónapban több is van. A szervezet Facebook-oldalán folyamatosan gyűjtenek az állatorvosi számlákra, és panaszkodnak, hogy nem bírják.

A számlák között személyesen Hadházy Ákos által jegyzett kórlapok is vannak.

Előfordult, hogy három hónap alatt másfél millió forintos állatorvosi költséget számoltak össze. Még mielőtt azonban eldörzsöl bárki is néhány könnycseppet, hogy mégis milyen csodálatos ember ez ingyen dolgozó Hadházy, ne legyen semmi kétség – az 1,1 millió fölötti országgyűlési fizetésén felül – ez a tevékenység nagyon is jól tejel, 2019-ben például negyvenmilliós árbevétellel zártak – olvasható a PestiSrácok.hu cikkében.

Borítóképen: Hadházy Ákos; Forrás: MTI