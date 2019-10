Gulyás Gergely: Egyértelmű állásfoglalást várunk a fővárostól

Bővülhetnek a családtámogatások és a falu program

A jövőben megvalósuló budapesti fejlesztésekről a kormány közösen szeretne dönteni az újonnan megválasztott főpolgármesterrel – mondta Gulyás Gergely a keddi Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy szeretnék bővíteni a Magyar Falu programot, valamint a kisebb városokat is szeretnék támogatni. Lapunk kérdésre kifejtette: a kormány egyelőre megvárja a nyomozás eredményét a kispesti beruházások kapcsán, és az eredmények fényében indít vizsgálatot a közpénzek esetleges szabálytalan felhasználásával kapcsolatban.

A kormány továbbra is elkötelezett az állami forrásokból megvalósuló budapesti beruházások mellett, ha ezek megvalósítását a kabinet és a fővárosi önkormányzat közötti konszenzus övezi – emelte ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden Budapesten, a Kormányinfón.

A tárcavezető szerint a kormány keddi ülésén áttekintette a miniszterelnök és Tarlós István volt főpolgármester által aláírt megállapodást, valamint az állami forrásból kivitelezés alatt álló beruházások helyzetét, és rögzítette, hogy ezek megvalósulását továbbra is támogatja, ugyanakkor ahhoz elengedhetetlennek tartja a Fővárosi Közgyűlés egyértelmű állásfoglalását is. A kormány a közgyűlés döntéséig felhívja az érintett minisztereket, hogy a beruházások tekintetében a jó gazda gondosságával„ járjanak el.

Az olyan projektek, mint például a hármas metró felújítása, amelyre már elkülönítették a pénzt, folytatódni fognak. Ebben a körben említette a miniszter a Liget-projektet is.

Gulyás Gergely újságírói kérdésre jelezte: az újonnan megválasztott főpolgármestertől még nem érkezett olyan tartalmú megkeresés sem a kormányhoz, sem miniszterelnökhöz, hogy tárgyaljanak a megvalósítandó fejlesztésekről.

Álhír Amerikából

– Ez egy fake news – válaszolta a Miniszterelnökséget vezető miniszter arra a kérdésre, amely szerint igaz-e, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Ukrajna ellen hangolta Donald Trump amerikai elnököt. Az erről szóló állítások a The New York Times és Washington Post című amerikai lapokban láttak napvilágot, a cikkeket a magyar sajtó is szemlézte. A miniszter a téma kapcsán elmondta, hogy megtisztelő, hogy ekkora jelentőséget tulajdonítanak a magyar miniszterelnök véleményének, ám Orbán Viktor ilyen megbeszélést nem folytatott az elnökkel. Az említett külföldi lapok pedig kérdéssel nem fordultak a témában a magyar kormányhoz.

Bővülhet a Magyar Falu Program

– Az igények messze meghaladják a lehetőségeket a Magyar Falu Programban – válaszolta a tárcavezető a Magyar Nemzet azon kérdésére, hogy bővítésre kerül-e az említett program. – Eddig nagyjából 36 milliárd forintot tudtunk pályázatokon biztosítani a településeknek, ennél lényegesen nagyobb lenne az igény. Az alacsonyabb rendű utak tervezése is zajlik és a felújítások is folyamatban vannak. A kormány egy dolog miatt nem aggódik: hogy több lesz a forrás, mint az igény. Én örülnék annak, ha a 150 milliárd forintosra tervezett Magyar Falu Program bővülhetne 200-250 milliárdra, de egyelőre kormánydöntés nincs – mondta Gulyás Gergely.

A kisebb városok kapcsán is felmerült az ötlet, hogy a Modern Városok Programhoz hasonló kezdeményezést hirdessen meg a kormány. – Azt szeretnénk, ha lenne olyan területalapú támogatás az EU következő hét éves költségvetési ciklusában, amely forrásokat biztosítana ezen települések számára – válaszolta lapunk kérdésére a miniszter. Hozzátette: a kormány készen áll arra, hogy egy ilyen kezdeményezést további forrásokkal támogasson.

Újabb családtámogatási javaslatok jönnek

Gulyás Gergelytől azt is megkérdeztük, hogy várhatóak-e további családtámogatási kedvezmények. – Szeretnénk bővíteni, különösen a kettő- és többgyermekes családok esetén az adókedvezmények és az egyéb kedvezmények körét, de erről döntés még nem született. A miniszterelnök arra kérte a kormány tagjait, hogy készítsenek javaslatokat ezzel kapcsolatban.

Vizsgálhatják a kispesti ügyeket

– Meg kell várni a nyomozás eredményét, mielőtt kivizsgálnánk a közpénzek felhasználását Kispesten – válaszolta azon kérdésünkre a tárcavezető, amely szerint terveznek-e vizsgálatot indítani, mivel a lapunk által nyilvánosságra hozott korrupciógyanút felvető hangfelvételeken a közpénzek megcsapolásáról beszélnek MSZP-s önkormányzati politikusok. Egyes nagyobb beruházásokat a kormány a központi költségvetésből is támogatott a XIX. kerületben. Mint ismert, a Magyar Nemzet és a Hír TV birtokába került felvételeken Lackner Csaba kispesti MSZP-s önkormányzati képviselő arról beszélt, hogy aki nem keresi meg az évi százmillió forintot az önkormányzati politikában, az hülye. A felvételeken a képviselő hozzátette: aki jól csinálja, az nem a büdzséből veszi el, hanem a pénz külső vállalkozóktól jön vissza.