Hatvanmilliós szerződést kötöttek Kálmán Olgával

Egymilliós alapbérrel kezdi meg a munkát Kálmán Olga, aki korábban ugyan alkalmatlannak látta Karácsony Gergelyt a főváros vezetésére, ám a jövőben mint kulturális tanácsadó segíti majd a főpolgármester munkáját – írta a Ripost. A lap által közölt munkaszerződéséből az is kiderül, hogy Gyurcsány volt főpolgármester-jelöltjének megbízása öt évre szól, de ha korábban távozni kényszerül, akkor is garantáltan megkapja a 2024-ig járó fizetségét, azaz a hatvanmillió forintot.

Baranyi Krisztina is nagyvonalú a régi párttársaival és a Gyurcsány-korszak bukott politikusaival, mióta polgármesterként igazgatja Ferencvárost. Bár a kampány idején az ellenzék mindenütt azt ígérte, jelöltjeik tiszta kézzel fognak politizálni és nem osztogatnak majd baráti alapon pozíciókat a kerületekben, a jelek szerint a IX. kerületben is vannak kivételes személyek. Lapunk is beszámolt már róla, hogy Gegesy Ferenc – matematikus és egykori SZDSZ-es polgármester – havi 900 ezer forintért ad tanácsokat a kerület vezetőjének. Baranyi ezt azzal indokolta, hogy ez a bér méltó Gegesy szakmai tapasztalatához, a kerület iránti elkötelezettségéhez pedig nem férhet kétség.

A választások után nem sokkal a polgármester pozíciókhoz juttatta két egykori párttársát is az Együttből. Pápa Levente a ferencvárosi vagyongazdálkodási cég, a FEV IX. Zrt. igazgatótanácsába került. A kerületi parkolást üzemeltető cég új vezérigazgatója pedig Pataki Márton lett a PestiSrácok összeállítása szerint.