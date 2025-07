Medúzára bukkantak a Hármas-Körösben Gyomaendrődnél

Az apró kis lényeket egyébként akár kézbe is lehet venni, mert nem csípnek és nem is égetnek. Ezek a medúzák csak néhány centisre nőnek, és bár csalánsejtjeik is vannak, amelyek méreganyagot termelnek, az emberre ártalmatlanok, és csak akkor kerülnek elő, ha a víz hőmérséklete húsz fok fölött alakul.