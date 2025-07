A negyed évszázados jubileum alkalmából 25 példány erejéig feltámad Eleanor

Az USA-ban nemrég a legfelsőbb bíróság tett pontot egy közel két évtizede húzódó jogi eljárás végére azzal, amikor kimondta, hogy a mozifilmekben szereplő autók megjelenését nem lehet levédeni. H.B. Halicki özvegye indította a pert még 2009-ben a Shelby ellen, mondván azok megsértették az ő bejegyzett védjegyét azzal, hogy utánzatokat építettek, azonban a bíróság elutasította a kérelmet, mondván, a filmben Eleanor néven megjelenő autó nem annyira különleges, hogy azt megillesse a szerzői jogvédelem. Ezt kihasználva a Cinema Muscle Recreations LLC bejelentette, hogy az újraforgatott film bemutatásának 25. évfordulóján 25 utánzatot épít az 1967-es Mustangból.

A film számára 11 autót építettek, amelyek közül számosat elpusztítottak a forgatás során, a rendező Jerry Bruckheimer és a főszereplő Nicolas Cage megtartott magának egy-egy példányt. Világszerte aztán számos utánzatot építettek/építtettek maguknak a rajongók. Ezeknél az autóknál annyival tud többet az Eleanor: Gone Again, hogy annak megépítésén azok a szakemberek dolgoznak, akik az eredeti autókat is építették. A projektet az eredeti filmautókat építő Cinema Vehicle Services alapítója, Ray Claridge vezeti, az építést az anno hasonló szerepben dolgozó Sam Salerno vezeti.

Eredeti 1967-es Fastback Mustangból indulnak ki, amelyet teljes körűen felújítanak, mielőtt Total Control Products felfüggesztést, Wilwood fékeket és az egyedi, Steve Sanford által megtervezett karosszériakészletet beépítik. Azért néhány választási lehetőséget meghagynak az ügyfélnek, aki kérheti a modern 5,0 literes Coyote V8-ast 480 lóerővel és 5 fokozatú kézi kapcsolású váltóval, de lehetőség van Big Block V8-as beépítésére is akár kompresszorral is, az elérhető maximum 875 lóerő. Kulcsnélküli bejutás és motorindítás is kerül az autókba, modern légkondicionálóval együtt, elrejtik a Bluetooth-kapcsolatra képes fejegységet, extra hangszigetelést építenek be. Az Eleanor: Gone Again annyiból tér el az eredeti filmautóktól, hogy annak karosszériáján a 25 éves jubileumra utaló jelvényeket helyeznek el.