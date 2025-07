„Keressenek másik állást!” – Ungváry Krisztiánnál betalált a kérdésünk, benyögte a tiszás paneleket

Kicsapta a biztosítékot Ungváry Krisztiánnál a Magyar Nemzet kérdése. Kollégánk a héten kérdést intézett a baloldali történészhez, miután nemrég ő is aláírta azt a levelet, amelyben Ukrajna mellett álltak ki a baloldali megmondóemberek. Arra lettünk volna kíváncsiak, hogy várható-e hasonló kiállás tőlük Sebestyén József halála után a kárpátaljai magyarok és az agyonvert magyar férfi mellett.

Ungváry Krisztián szerint akkor is hazudunk, ha kérdezünk, és habár nem küldött választ a megkeresésünkre, azt felolvasta mai podcastjában, majd hosszasan fejtegette, hogy mit gondol a témáról. Persze nem a kiállás tartott tíz percig Ungvárynak, azt tíz másodperc alatt lezavarta. Azt állította, hogy természetesen mindenkivel szolidáris, akit bántalmaznak vagy ártatlanul meghurcolnak, ez nem is lehet kérdés szerinte. De nem elégedett meg ennyivel, gyorsan elkezdte kifejteni, hogy valójában nem is hiteles a hírforrás, ahonnan Sebestyén József halálhíre származik. Szerinte ezt ma is csak Facebook-felhasználótól tudjuk.

Ungváry lapunkat pártpropagandalapnak nevezte, ennek bizonyításául levetítette, hogy a mai nap több cikket írtunk a Tisza Párt kongresszusáról. A balos történész hamar eljut addig, hogy lapunk és a „NER-média” orosz propagandát közöl. Emiatt szerinte érthető az ukránok dühe, egyébként olyan, hogy kényszersorozás, szerinte nincs is Ukrajnában, mert ott mozgósítás van. Ungváry aztán azt mondja, hogy mégis van kényszersorozás, de azt jelenti, hogy egy ország állampolgárait kiszolgáltatják egy másik hatalomnak (például a magyarországi németeket a német hadseregnek 1944-ben).

Habár Ungváry itt megmagyarázta, hogy miért indokolt a kárpátaljai magyarok esetében a kényszersorozás kifejezést használni, utána gyorsan leszögezi, hogy ez felháborító és gyomorforgató, és vissza kell utasítani. Utána elkezdi fejtegetni, hogy nem biztos még, hogy Sebestyén József tragikus halála úgy és amiatt történt, ahogyan az több helyen megjelent, és ahogyan arról Orbán Viktor beszélt.

Ungváry aztán előállt a liberálisok fő érvével: Ukrajna valójában Magyarországért harcol, így minden ukrán katona is értünk harcol szerinte. Innen már csak egy ugrás volt neki, hogy eljusson a tiszás szövegig: Azt tanácsolta kollégánknak, hogy keressen másik állást, hiszen már csak 274 nap van hátra.