Ráégett a DK-ra a bitcoinbányászat és az áramlopás

A politikai felelősség a polgármesteré és a pártvezetésé

Nekem az a véleményem, hogy pártfinanszírozást szolgált ez a bitcoin bánya – jelentette ki a DK erzsébetvárosi áramlopási ügyéről Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője. És előkerült egy felvétel, amin a lopásra használt gép látható működés közben. Lehetetlen, hogy ez senkinek nem tűnt fel.

Az erzsébetvárosi önkormányzat DK-s frakcióvezetőjének, egyben a pénzügyi és kerületfejlesztési bizottság elnökének irodájában ki tudja mióta zajló áramlopás miatti politikai felelősség egyértelműen Gyurcsány Ferenc pártjáé. A Demokratikus Koalíció karolta fel a még csepeli szocialista önkormányzati képviselőként politizáló, majd az MSZP-t otthagyó Borka-Szász Tamást. Az irodájában működés közben talált, szakértő szerint sufnitunningolt speciális számítógépes egység bitcoint bányászott éppen. Ez a művelet óriási energiaigényű, és mivel az önkormányzat elektromos hálózatára kapcsolták – eddigi információk alapján illegálisan –, a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) áramlopás miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen.

Hamarosan meggyanúsítják

A büntetőeljárás jelen fázisában még korai felelősről, felelősökről beszélni, hívták fel a figyelmünket belügyi forrásból.

Az, hogy Borka-Szász Tamás azonnal lemondott, amikor az NNI nyomozói lefoglalták irodájából a speciális számítógépet, mindenesetre előrevetítheti, hogy hamarosan meggyanúsítják Borka-Szászt áramlopással.

Lapunk arról értesült, hogy

az NNI igazságügyi műszaki, köztük IT-s szakértőket fog kirendelni,

akiknek vizsgálnia kell, hogy mekkora a lefoglalt szerkezet áramfogyasztása, mekkora a pontos kár, amit a működtetésével az önkormányzatnak okoztak. Ugyanakkor vizsgálnia kell a szakértőknek azt is, hogy a kriptovaluta-bányászat közben a speciális számítógép az internet mely terében „bányászott”, előfordulhatott-e, hogy a művelet elvégzése közben közvetlen kapcsolatba került az elsősorban szervezett bűnözők és terroristák használta úgynevezett dark webbel, azaz sötét webbel.

Parancsot hajtott végre

A hírTV Magyarország élőben című műsorában a dark webről is beszélt Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője, aki megelőlegezte Borka-Szásznak a gyanúsítást:

„Én úgy gondolom, hogy Borka-Szász Tamás egy katona a DK rendszerében, aki parancsokat hajt végre. Kizártnak tartom én is, hogy ő egy magányos elkövető lett volna, aki csak úgy kitalálta, hogy ő pénzt fog keresni az önkormányzat épületében, súlyos bűnözőkkel, nemzetközi bűnözőkkel való kapcsolattartás útján, hisz a dark weben valójában nemzetközi bűnözőknek a köréhez tartozik. Tehát azt gondolom, hogy ilyen merészséget én nem feltételezek Borka-Szász Tamásról. Meggyőződésem és ez a véleményem. […] Nekem az a véleményem, hogy pártfinanszírozást szolgált ez a bitcoin bánya.”

– hangsúlyozta Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője.

Nem Czeglédy védi

Az országgyűlési képviselő később hozzátette:

„Ha ez egy pártfinanszírozási ügy, akkor azt gondolom, hogy a DK így gyűjtött pénzt. […] A legsúlyosabb ügy ebben, hogy ez egy láthatatlan pénz. Sem az adóhatóság, sem a bankok nem látják a bitcoint, mint fizető eszközt.”

A nyomozás során egyébként – egyelőre elméletben – valóban eljuthatnak akár a tiltott pártfinanszírozásáig is. Ehhez elsősorban az kell, hogy Borka-Szász Tamás együttműködjön a hatóságokkal – egyelőre tanúként. Az mindenesetre a jelenlegi állás szerint biztosra vehető, hogy Gyurcsány Ferenc – és a DK – kedvenc ügyvédje, Czeglédy Csaba nem védheti majd Borka-Szászt, ha szüksége lesz rá, mivel Czeglédy ügyvédi működését éppen most függesztette fel az Ügyvédi Kamara az ellene – és társai ellen – 6,3 milliárd kárt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt zajló büntetőper miatt.

Mindenkinek látnia kellett

Az Origo.hu tárta fel és mutatta be, hogy a Borka-Szász Tamás irodájában működött bitcoin-bányagépet mindenkinek látnia kellett, aki csak belépett az irodába az elmúlt egy évben. Borka-Szász frakcióvezetőként és bizottsági elnökként nemcsak Niedermüller Péterrel volt mondhatni napi kapcsolatban, hanem a térség DK-s országgyűlési képviselőjével, illetve a DK-val szövetséges, országos szinten ellenzéki pártok képviselőivel is. Az logikai alapon teljességgel kizárható, hogy amióta Borka-Szász használta az irodáját, a fent említettek ne jártak volna ott egyeztetni, vagy csak egy kávét meginni. Amennyiben pedig így volt, látniuk, hallaniuk és érezniük kellett az iroda sarkában a földre falécekből összetákolt keretre helyezett „bányagépet”. A szerkezet nagyon hangos, óriási hőt bocsát ki, és kitűnt a normál irodai miliőből. Amennyiben pedig látták, kizárható, hogy nem kérdezték meg, mi az a fura szerkezet és mire használják. A büntetőjogi felelősség pedig akár tetten is érhető, amennyiben kiderül: a fent említettek tudtak a bitcoin-bányászatról, és arról, hogy ehhez az önkormányzat elektromos hálózatát használják, azaz lopják az áramot.

A lefoglalt bitcoin-bányagép működés közben itt látható.