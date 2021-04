Szlávik János: Nyárra talán elérhető lesz a nyájimmunitás

Ha a védőoltásokat sikerül megfelelő ütemben beadni, és az emberek minél nagyobb számban kérik is azt, akkor talán nyárra elérhető a tömeges immunitás – erről a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője beszélt a közmédiának szombaton. Szlávik János szerint ehhez az kell, hogy a magyar lakosság 60–80 százaléka be legyen oltva. Mint mondta,

A szakember ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy – ez látszik más országok példáján is – egy idő után lanyhulni kezd az oltási hajlandóság, amit oltásra buzdító kampányokkal lehet ellensúlyozni. Ugyanakkor kiemelte, hogy

arra kell törekedni, hogy minél több ember be legyen oltva, megerősítve bennük az oltások hatékonyságát, hiszen amíg a lakosság többsége nem lesz beoltva, addig bizonyos szabályokat továbbra is be kell tartani, az emberek nem érezhetik magukat szabadnak.