Kei-autóként támad fel a német gyártó 356-osa

Mind a mai napig népszerű a Porsche 356-os, azonban annak használata nem egyszerű a hétköznapi közlekedés során – már csak az értéke miatt is, az ember folyton azon aggódik, nehogy baj történjen. Itt jön a képbe az eddig egyedi átépítéseket végző Rudder International nevű japán műhely, ahol az átépítés-barát Daihatsu Copen alapján elkészítették a 660 Speedster nevű utánzatot - olvasható az Autó-Motor cikkében.

Fotó: AUTÓ-MOTOR

Sokat dolgoztak azon, hogy a kisebb – kei kategóriába beleférő – méretek mellett a lehető legjobban hasonlítson az eredetire az utánzat, amely megtartja az első kerekeket hajtó 0,66 literes, 64 lóerős turbómotort, és a nyitható keménytetőt is – utóbbit műbőr-bevonattal vászontetőnek álcázzák. Felár ellenében az eredeti acélfelniket másoló, 14 colos felnik is választhatóak, de az alapáron adott króm dísztárcsás felnikkel is egész jó a hasonlóság. A 660 Speedster egy modern autó kényelmi és biztonsági felszereléseivel is rendelkezik, a karbantartása is könnyű, az alapára 3 988 000 jen, azaz 11,4 millió Ft.

Fotó: AUTÓ-MOTOR

Borítókép forrása: AUTÓ-MOTOR