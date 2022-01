Búcsúzik a kettéosztott fényszórótól a C5 Aircross

Úgy alakítják át a műszerfalat, hogy annak közepén szabadon álló, 10 colos képátlójú érintőképernyőt helyeznek el, a szellőzőnyílások alacsonyabbra kerültek. Új a középkonzol, ahol azért még mindig találunk dedikált szellőzés-kapcsolókat, az előválasztókar helyét apró kapcsolók veszik át, van üzemmódválasztó is, és több tárolóhely és egy második USB-csatlakozó is van a két első ülés között. Az új első üléseknél 15 mm-rel vastagabb szivacs teszi kényelmesebbé az utazást. A Citroën C5 Aircross műszaki részleteit még nem közölték, könnyen lehet, hogy ez a típus is megkapja a nagyobb kapacitású akkumulátort használó plug-in hibrid hajtást.



Borítókép: Citroën C5 Aircross (Fotó: Flickr)