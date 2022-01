A legfontosabb tennivalók a szobanövényekkel, mielőtt jön a tavasz

A bent tartott szobanövények a fényszegény, téli időszakban takarékos üzemmódra állnak át. A tavasz közeledtével azonban újra aktivizálódnak, ilyenkor segíteni kell nekik, mutatjuk, hogyan – olvasható a lakáskultúra.hu cikkében.

Bár a szobanövények benti léthez szoktak, nagyon is megérzik a hosszú teleket. Ilyenkor lelassul a nedvkeringésük, elgyengülnek, jónéhány hajtásuk akár teljesen el is száradhat – csakúgy, mint kinti társaiknál. A hamarosan közeledő tavaszt, a megújulás idejét azonban megérzik. Biológiai órájuk szerint lassan beindul az aktív növekedés, amikor új hajtásokat, leveleket hoznak. A szobanövények egészséges fejlődését mi is segíthetjük ebben az időszakban, mégpedig azzal, ha felfrissítjük talajukat. Annál is inkább, mert ilyenkor van itt az átültetés ideje.

Fotó: Pixabay

Nem mindegy, hogyan fogunk neki

Arra azonban figyeljünk arra, hogy a szobanövények közül több kifejezetten kényes az átültetésre. Legtöbbször mégis inkább az a jellemző, hogy amikor eljön az idő, már muszáj őket másik cserépbe helyezni. Persze nem feltétlen kell minden növénynek új cserépbe költöznie. Bár a legtöbb szobanövény kifejezetten igényli az évi egy-kétszeri átültetést, akadnak olyanok is, amik el is pusztulhatnak tőle. Az orchideának például nagyon speciális igényei vannak. Mindig nézz utána, hogy az adott fajtát szabad-e bolygatni, az éppen virágzó példányt például tilos átültetni! Azonban, ha látod, hogy egy növény már végképp nem érzi jól magát a régi cserépében, mert kinőtte, akkor nem szabad halogatni az átültetést. Ezt a legkönnyebben úgy tudod megállapítani, hogy megnézed a cserép alját, és ha kilógnak a gyökerek, cselekedni kell.

Legyenek kéznél a szükséges eszközök

Kesztyű és kis kertészlapát minden hobbikertész házában akad, de ha nincs, könnyen be lehet szerezni. Szükség esetén evőkanállal is dolgozhatsz. Ültetés előtt nézd át a cserepeket és minden növénynek szerezz be a réginél egy számmal nagyobbat. Így meg tudod oldani a földlabdás átültetést, ami kíméli a gyökereket. Ha nincs otthon virágfölded, azt is venned kell, hiszen pótolnod kell, ami hiányzik.

Íme, a szobanövények precíz átültetése

Az új cserép aljába szórj 1-2 cm vastagságban friss virágföldet. Ütögesd a földhöz a cserép alját, majd fordítsd fejre úgy, hogy közben tartsd a növényt, nehogy kiessen. Csapkodd meg alul a cserepet, így a növény lassan kicsúszik belőle. Ha egészségesnek tűnik a földje, akkor így egyben óvatosan helyezd bele a nagyobb cserépbe, majd a körben hiányzó földet pótold az új virágfölddel. Ha teljesen kiélt, elfehéredett a régi virágföld, inkább morzsolgasd le a gyökerekről, és így tedd a növényt a sokkal több friss földdel kibélelt új cserépbe. Ha a régi földben apró fehér pontokat látsz mozogni, akkor sajnos beatkásodott régi cserepében a növény – ebben az esetben lemorzsolás után mosd is át a gyökereket, így ültesd el. Átültetés után öntözd meg a növényt, de ne adj neki túl sok vizet; éppen csak annyit, hogy nedves legyen a földje. Fontos, hogy tápoldatot ne tegyél a frissen átültetett növény alá. Ráérsz tavasszal, amikor az aktív vegetáció beindul.