Eladó John Legend és Chrissy Teigen New York-i álomotthona

John Legend és Chrissy Teigen nemrég nem egy, de két lakást is vett New Yorkban. A manhattani lakásokat a terv szerint összenyitották volna, ám bokros teendőik miatt most úgy döntöttek, inkább eladják az ingatlanprojektet. Lessen be az álomotthonba – írja a lakáskultúra.hu.



A zenész és modell felesége két gyermekükkel idejük nagy részét Kaliforniában töltik, így a keleti parti lakásfelújításra már kevesebb idejük maradt.

Az álomotthon Manhattan felkapott részén, a Nolita negyedben található. A Nolita a környék lokációjáról kapta nevét: North of Little Italy, vagyis Little Italytól északra. Manapság a nagy alma egyik legmenőbb negyedének számít. Helyiek éppen azon dolgoznak, hogy Little France-re kereszteljék a környéket, hiszen mindig is ez a rész volt a francia bevándorlók által lakott terület. A környék a pezsgő kulturális életről ismert, megannyi kávézó, étterem, pékség, butik, galéria, kulturális esemény otthona.

Többszáz négyzetméternyi luxus

A két lakásban – összenyitva két emelet – együtt hat hálót és hét fürdőszobát találunk. A fa padló eredeti, a napfényes hangulatról a hatalmas nyílászárók gondoskodnak: innen belátni az egész környéket. Az étkező különlegessége a gyönyörű bárpult, szemből áttetsző márványos felülettel.

Az urbánus-rusztikus hangulathoz jól illik a nappali éke, a három oldalú kandalló. Ha borozni támad kedvük a lakóknak, nem kell messzire menni, a lépcső alatt berendezett borospincét elegáns üvegfal választja el a helyiségtől.

A lakásokhoz – amelyek összesen több mint 570 négyzetméteresek – tartozik egy 300 négyzetméteres tetőterasz is. A saját öntözőrendszerrel ellátott zöld terület tökéletes helyszíne lehet a kerti partiknak, grillezéseknek. De napozóterasznak sem utolsó – alattunk a nyüzsgő nagyvárossal.



Ahogyan azt John Legend a The Wall Street Journalnak nyilatkozta, túl sokat dolgoznak mindketten ahhoz, hogy minden erejükkel a lakások összenyitásával foglalkozzanak. Lefoglalja őket gyerekeik nevelése, illetve a zenei, tévés karrierjük, így idejüket és energiájukat inkább a Los Angelesben található otthonukra áldozzák. Persze ettől függetlenül továbbra is szeretnék megtalálni az álomlakást New Yorkban – csak éppen olyat keresnek, amivel kevesebb a munka.

Aki viszont szívesen rászánná az időt, két lakást együtt 18 millió dollárért (körülbelül 5,7 milliárd forint) veheti meg.

Borítókép: John Legend amerikai énekes-dalszerző, színész és felesége, Chrissy Teigen amerikai manöken. (Fotó: MTI/EPA/Mike Nelson)