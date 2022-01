Eladóvá vált egy korábban Andy Vajna által is lakott ingatlan

Egészen elképesztő hirdetés jelent meg néhány nappal ezelőtt az egyik hirdetési oldalon, melyre a Lakáskultúra magazin bukkant rá.

A szövegből egyértelműen kiderül, hogy a jelentős áron kínált álomotthon épp a híres Hegedűs villa közvetlen szomszédságában található.

A Hegedűs villa a Gellérthegy oldalában álló, történelmi múltú, legendás épület. Vöröstégla borításával kastélyszerű megjelenésével mindenkinek feltűnik, számos előkelőség és magas rangú politikus élt benne. De itt lakott Andy Vajna és felesége, Vajna Tímea is budapesti tartózkodásuk során.

Beszédes hirdetés

Eladó Budapest legszebb panorámájával, a Gellért-hegy északi oldalán egy 1920-as években épült neobarokk villaépület legnaposabb, kertkapcsolatos lakása. Az épület közvetlenül a Citadella alatt, a Hegedűs villa mellett helyezkedik el. A 93 m2-es lakás északi, nyugati és déli ablakokkal rendelkezik, belmagassága 365 cm. Az ingatlan az utcai bejárat felől földszinti, de a hegy lejtésének megfelelően a szobák már első emeleti magasságban helyezkednek el. […]



Nem kell, hogy ingatlanszakértő legyen az ember ahhoz, hogy rájöjjön: rendkívül jó adottságú, exkluzív lakásról van szó, nem akármilyen környéken. A 93 nm-es, 4 szobás lakást egyébként 266 millió forintért árulják, vagyis négyzetméterára jóval az egymilliós határ fölött van: 2 860 215 Ft/m². Viszont nem kétséges, hogy leendő új tulajdonosai maximálisan elégedettek lesznek vele.



Lehet fokozni: eladó luxuslakás a Hegedűs-villában!

Lehetetlen nem észre venni egy másik eladó lakást, mégpedig az előző hirdetésben emlegetett, híres Hegedűs-villában! Az itt eladásra kínált villalakás az épület teljes első emeletét elfoglalja, de hozzá tartozik az alatta lévő személyzeti lakás is. Az együtt összesen 440 nm alapterületű, összesen 10 szobás nagypolgári luxuslakást teljesen felújított állapotban, 32 nm-es garázzsal kínálják. Korábbi sajtóhírekből már tudható, hogy az épület felső emeletét hosszú ideig Andy Vajna, a híres hollywoodi producer bérelte. Feleségével, Vajna Tímeával itt rendezték be budapesti életüket.

A grandiózus panoráma is azt támasztja alá, hogy a most meghirdetett villalakás valóban az, amelyben Andy Vajna és Timi élt. Az új tulajnak viszont mélyen a zsebébe kell nyúlnia, ha szeretné megszerezni az álomotthont, ugyanis irányára 2 millió euró, vagyis jelenlegi árfolyamon számolva 718 millió forint. Az exkluzív helyen lévő luxusingatlan fenntartási költségei enyhén szólva húzósak lehetnek, csak a közösköltség havi 200 ezer Ft, erre jön rá a rezsi, meg esetleg a takarító személyzet költsége.

Nem akármilyen épületről van szó!

Persze lehet, hogy van, akinek még így is megéri beköltözni a fantasztikus adottságú, történelmi falak közé. Az I. kerületi Orom utca 4. szám alatt álló, négyemeletes villa egy hatalmas kertben helyezkedik el. Bár a köztudatba Hegedűs-villaként épült be, az ingatlant Schoch Frigyes építési vállalkozó és tőzsdespekuláns építtette 1902-ben. A lenyűgöző villaépület a Genovában álló Castello Türke mása kívánt lenni – Schoch Frigyes állítólag egyik utazása során szeretett bele az olasz várkastélyszerű villába.

Teljesen befejezni azonban nem tudta az építkezést, mivel csődbe ment. Tudni kell, hogy az eredeti tervek a jelenleginél még grandiózusabb ikervilláról tanúskodnak, melyből végül csak a bal oldali szárny készült el. A csaknem befejezett épületet a tanácsköztársaság során lefoglalták, majd néhány átmeneti stáció után Hegedűs Lóránt politikus, pénzügyminiszter birtokába került.

Pénzügyminiszterhez került a villaház

Hegedűs Lóránt 1926-ban költözött be a meseszép kilátással rendelkező, elegáns budai házba. Elképesztő presztízs volt ez már akkoriban is. Igaz, Hegedűs Lóránt pénzügyminiszterként fontos embernek számított, és családtagjai is köztiszteletben állóak voltak.

Édesanyja, Jókai Jolán révén Jókai Mórral állt rokonságban, és apja, Hegedűs Sándor is korábban politikusként tevékenykedett.

Ő maga Londonban, Berlinben és Münchenben végezte az egyetemet, Amerikában is megfordult egy hosszú tanulmányúton. 1904-1912-ig a Magyar Gyáriparosok Szövetségének igazgatója volt, 1920-ban Apponyi Albert mellett a magyar delegáció tagjaként részt vett a keserves emlékű párizsi béketárgyalásokon. Ugyanettől az évtől kezdve az első Teleki, majd az első Bethlen kormány pénzügyminisztere volt, mellette irodalommal is foglalkozott. Cikkeket, sőt színdarabot is írt. Elemzők szerint neki köszönhető, hogy Trianon után nem ment csőbe Magyarország. A Hegedűs házaspár halála után a rokonaik költöztek az épületbe, de a II. világháború után államosították az egész villát. Ezután külföldi diákok kollégiumaként szolgált. A rendszerváltás után privatizálták az ingatlant és hat lakásra osztották.

Az első emeleti lakrészen élt Andy Vajna – a Hegedűs-villának most ez a része eladó.

