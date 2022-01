Szilvalekváros gőzgombóc vaníliasodóval és mákkal

Az osztrák hütték sztárja a Germknödel, vagyis a gőzgombóc. Az elnevezése arra utal, hogy a gombócokat ez esetben nem főzik, hanem gőz fölött párolják. Mészáros Balázs séf most a Mindmegette konyhájában készítette el a gőzgombócokat, amiket sűrű, rumos szilvalekvárral töltött meg. Tálalásnál nyakon öntötte őket krémes vaníliasodóval, végül pedig megszórta őket mákkal. Ha eddig még nem próbálták elkészíteni otthon, itt az ideje – olvasható a mindmegette.hu cikkében.

Fotó: Képernyőkép/Youtube

A gőzgombóc otthoni elkészítésének egyetlen sarokpontja van, a gőzölés. A tészta ugyanis – ahogy a nevéből is következik – se nem fő, se nem sül, hanem a vízgőznek köszönhetően párolódik. A legjobb, ha van gőzpárolónk, de ha nincs, akkor egy nagyobb lábas, s egy azon fixen megálló szita vagy sűrű szövésű anyag is megteszi.



A sodó helyett akár olvasztott csokoládéval vagy gyümölcsökből készített raguval is nyakon önthetjük. A mák helyett darált dió vagy más csonthéjas is kerülhet rá. Készíthetünk akár gundel gőzgombócot is: a sárgabaracklekvárral töltött gombóchoz narancsos csokoládéöntetet kínálhatunk és darált dióval szórhatjuk meg a végeredményt.

HOZZÁVALÓK:



A tésztához:

1 dkg élesztő

1,5 dl tej

1 tk cukor

25 dkg finomliszt

1 csipet só

1 db tojás sárgája

1/4 db citrom reszelt héja

3 ek vaj

A töltelékhez:

13 dkg sűrű szilvalekvár

1 ek rum

A vaníliasodóhoz:

4 dl tej

2 db tojás sárgája

1 tk vaníliás cukor

2 ek porcukor

1 ek keményítő

1 csipet só

A tálaláshoz:

vaj

5 dkg darált mák

1 ek porcukor

ELKÉSZÍTÉS: