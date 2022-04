A Pókember bizonyítja, hogy van remény a mozik számára

A mozilátogatók száma az idei év első három hónapjában még messze elmaradt a pandémia előtti időszakban mért nézőszámoktól – mondta a VG-nek Buda Andrea, a Cinema City marketingigazgatója. Az artmozik pedig a tavaly májusi újranyitás óta a világjárvány előtti nézők felét tudták csak hozni, ez 386,5 ezer főt jelentett – válaszolta a lapnak Répás Ágnes, a Budapest Film Zrt. kommunikációs vezetője.

A Filmforgalmazók Egyesületének adatai szerint két film, a Batman és az Uncharted csaknem egymilliárd forintos árbevételt hozott a kasszákba. A Pókember – Nincs hazaút pedig már át is lépte az egymilliárd forintos forgalmat és 609 ezer nézőt vonzott a vásznak elé a bemutatója óta eltelt 16 hét alatt.

Az utóbbi film a Covid előtti időszakban is a top három film közé került volna, nem véletlenül emelte ki Buda Andrea, hogy ez most az egyik blockbuster, vagyis kasszasiker. A Pókember a premier hétvégéjén minden idők harmadik legnagyobb bevételét és negyedik legnagyobb nézőszámát hozta, a multiplex hálózat marketingigazgatója szerint ez is azt támasztja alá, hogy nem kell még temetni a mozizást.