Számos beruházás követheti az első fecskét

Az egykori Láng Gépgyár helyén valósulhat meg az első olyan beruházás, amelyet kormányrendelettel rozsdaövezeti akcióterületként jelöltek ki. A XIII. kerületi, Váci út 152–156. szám alatt elterülő telken a beruházó közlése szerint bruttó 283 ezer négyzetméteres fejlesztéssel teljesen új városnegyedet alakítanak ki. A több mint 150 milliárd forint beruházási értékű projekt 2022 második felében kezdődhet el, a lakó- és irodaépületeken kívül külön vendéglátó egységekkel és kulturális központtal rendelkező szállodafejlesztéssel. Emellett a nagyközönség előtt is nyitva álló, csaknem két hektáron elterülő közparkot is kialakítanak majd.

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint

az első fecskét várhatóan újabb és újabb akcióterületek kijelölése fogja követni Budapesten és vidéken egyaránt.

– A barnamezős fejlesztéseknek köszönhetően folyamatosan megújulhatnak a városok jelenleg alulhasznosított területei. Ameddig a lakáspiac lendülete kitart és az állami támogatások is rendelkezésre állnak – a rozsdaövezetek esetében például az ötszázalékos lakásáfa visszaigényelhetősége okán a nullaszázalékos áfa –, addig az ingatlanpiacnak ez a szegmense dübörögni fog – mutatott rá Valkó Dávid, aki szerint a frissen beharangozott projekt is ékes bizonyítéka, hogy nincs arról szó, hogy a járvány az ilyen jellegű fejlesztéseket leradírozta volna a térképről. – Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy a vegyes funkciót a helyszín is szükségessé teszi, hiszen a főút közvetlen szomszédsága miatt az irodaépületek zajcsökkentő szerepet is betöltenek. Hasonló megoldással a kerület több fejlesztésénél találkozhatunk – magyarázta a vezető elemző, hozzátéve, hogy a kerületben 2018 decemberében 322 barnamezős területet tartottak nyilván.

A XIII. kerületben hatvan kisebb-nagyobb fejlesztés lakásaiból választhatnak a vásárlók, és mintegy nyolc-tízezer lakást tartalmazó hetven további beruházás áll előkészítés vagy tervezés alatt.

Az új építésű lakások négyzetméterára 850 ezer forinttól a Duna-parti prémiumberuházásokra jellemző 1,7–1,8 millió forintos négyzetméterárig terjed.

Az OTP Ingatlanpont tapasztalatai alapján Angyalföld nagyon keresett a vidékről felköltözők körében, hiszen aki a Váci út irodanegyedében helyezkedik el, az nagy valószínűséggel annak közelében fog lakhelyet keresni. Emiatt és a jó közlekedés miatt a befektetők is előszeretettel vásárolnak itt lakást.