Álhírt közölt a Népszava a Pénzügyminisztérium szerint

„Vigyázat, álhír! A Népszava tegnap reggeli cikkében ismét valótlanságot terjeszt. Ezúttal valótlanul állítják, hogy az önkormányzatok adóbevételeinek kiesése miatt nehezebb helyzetbe kerülnek, mint a korábbi években” – olvasható a Pénzügyminisztérium közösségi oldalán. Banai Péter Benő, államháztartásért felelős államtitkár tételesen cáfolta a lap állításait.

Az államtitkár a következőket írta:

– A feltöltési kötelezettség megszüntetése miatt nem keletkezett bevételkiesés az önkormányzatoknál, az abból származó bevétel 2021-ben befolyt az érintett településekhez.

– A cikk, megtévesztve az olvasókat, összehasonlítja a 2021 három negyedévében befolyt iparűzési adó mértékét a 2019-es teljes évi adóbevétellel. Ezzel figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy az utolsó negyedévben jelentős bevétel folyik még be a helyi adószámlákra. Ezért a korrekt összehasonlítással várni kell az év lezárásáig.

– A megyei jogú városok 2021. szeptember végéig befolyt iparűzési adóbevétele kilencmilliárd forinttal haladja meg a 2020. azonos időszakában befolyt bevételt (148 milliárd forint és 157,8 milliárd forint). Az érintett városok nyolcvan százaléka több bevételt könyvelhetett el ebben az időszakban.

– Az iparűzési adóbevételek elemzése során az újságíró azt sem veszi figyelembe, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak biztosított egyszázalékos mértékű iparűzési adókedvezményt a kormány már részben kompenzálta, eddig több mint hetvenmilliárd forinttal. A megyei jogú városok esetében a kompenzáció összege 16,7 milliárd forint volt. Ezzel együtt számolva a 2021. évi időarányos iparűzési adóbevételt (174,5 milliárd forint), látható, hogy az jóval meghaladja a 2020-as teljes évi bevételt (165,1 milliárd forint) is, sőt megközelíti a 2019-es teljes évit is, amit az év végéig el is érhet.

„Mindezek alapján nemhogy csökkenés, hanem jelentős növekedés látható az iparűzési adó számaiban 2020-hoz képest, és 2019-hez képest sem várható jelentős kiesés. A cikk így arra sem tér ki, hogy a polgári kormány gazdaságpolitikájának köszönhetően 2010 óta az önkormányzatok iparűzési adóbevételei nyolcvan százalékkal nőttek. A meghozott intézkedéseknek pedig pontosan az a célja, hogy mielőbb visszatérhessünk erre a kimagasló növekedési pályára” – olvasható a bejegyzésben.

Borítókép: Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára. Fotó: MTI/Kovács Tamás