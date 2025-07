Szombattól él néhány adóügyi változás

Július 5-től változik az alkalmazottjukat be nem jelentők és a hiánypótlási felhívást semmibe vevő cégekre vonatkozó néhány adószabály – tudatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

A közlemény szerint a be nem jelentett alkalmazottak foglalkoztatása az egyik legsúlyosabb adóügyi jogsértés, és a NAV kétmillió forint mulasztási bírság kiszabása mellett be is zárathatja az üzletet. Sok vállalkozást ugyanakkor a törvény által kötelezően előírt közzétételi listára felkerülés érint a leghátrányosabban, mert két évig semmilyen költségvetési támogatást nem kaphat az adózó, ha felkerül a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság vagy a NAV listájára.

Hozzátették, a szombaton hatályba lépett változás a jogbiztonságot szolgálja, mert már nincs jelentősége annak, melyik hatóság éri tetten az alkalmazottját bejelenteni elmulasztó munkáltatót, a NAV-nál is megnyílik a lehetőség erről a listáról történő lekerülésre.

Közölték, a jogsértés súlyára tekintettel szükségesek garanciális szabályok is, így egyrészt egy évben csak egyszer lehet kérni a lekerülést, másrészt legfeljebb öt alkalmazott bejelentésének elmulasztása esetén vehető igénybe ez a fajta könnyítés.

Harmadrészt meg kell fizetni a közzétételi bírságot is, amelynek mértéke a bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság tízszerese, így az összeg elérheti a húszmillió forintot – írták a közleményben.

A hiánypótlási felhívást semmibe vevő cégekre vonatkozó változásokról a NAV azt írta, hogy a hatóság ügyfélcentrikus, így jellemzően amikor valaki nem teljesíti határidőben a bevallási, adatszolgáltatási vagy pénzforgalmi számlanyitási kötelezettségét, nem bírságol rögtön, hanem figyelmeztet.

Ezekben a felhívásokban 15 napos határidőt ad a teljesítésre az adóhatóság – mutattak rá, közölve azt is, július 5-től az a cég vagy más jogi személy, szervezet, amely még ez idő alatt sem pótolja a hiányosságát, kétszázezer forintos mulasztási bírsággal számolhat.

A NAV még ezt követően is segít, újabb felhívást küld, amelyben az érintettek kapnak még egy lehetőséget, és ha 15 napon belül jogszerűen teljesítenek, a korábban kiszabott bírság mérsékelhető, de akár el is engedhető – olvasható a közleményben.