Ma is kamatot emelt a jegybank, már 3,6 százaléknál tartunk

Miután kedden az alapkamatot emelte meg 30 bázisponttal a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2,4 százalékra, ma ugyanennyivel emelte az egyhetes betéti eszköz kamatát, 3,6 százalékra. Az MNB keddi kamatdöntő ülése után hangsúlyozta, hogy a megnövekedett inflációs kockázatok miatt minden lehetséges eszközt bevet, hogy mérsékelje ezek hatását. Ennek jegyében a még meglévő válságkezelő eszközök (jegybanki állampapír-vásárlás és növekedési kötvényprogram) lezárásáról döntöttek, emellett jelezték, hogy az alapkamat hosszabb ideig fog emelkedni, ugyanakkor hetente döntenek az egyhetes betéti eszköz kamatáról, ami nagymértékben eltérhet az alapkamattól.

A kamatfolyosót, amelynek alsó széle az egynapos (overnight) jegybanki betéti kamat, felső széle pedig az egynapos fedezett jegybanki hitel kamata, kedden jelentősen megemelték: alsó széle az alapkamat 2,4 százalékos szintjére növekedett, felső széle 4,4 százalék lett. Így a szigorító monetáris politika hatása már az egynapos jegybanki kamat szintjén is maximálisan érződik, ugyanakkor az egyhetes betéti eszköz kamatát, amely most a tényleges jegybanki eszköz, akár 4,4 százalékig is emelhetik még a januári kamatdöntő ülés előtt.

Az MNB, ahogy Virág Barnabás alelnök is hivatkozott rá, ezzel a leghéjább, azaz a legszigorúbb monetáris politikát folytató, az infláció ellen leginkább fellépő jegybank lett Európában.