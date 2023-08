OTP Romania: továbbra is eladó a menyasszony

Már csak a piacvezető, kolozsvári székhelyű Transilvania Bank és az osztrák Raiffesen Bank maradt versenyben az OTP Bank Románia megvásárlásáért zajló futamban, miután az Erste Bank is visszalépett – adta hírül a Profit.ro című gazdasági portál. A magyarországi anyavállalat idén május 23-án közölte, hogy a bank organikus növekedési stratégiájával párhuzamosan az OTP-csoport úgy döntött, bővíti az OTP Bank Románia stratégiai lehetőségeinek körét a bank esetleges eladásának piaci tesztelésével. A Bloomberg hírügynökség június közepén még arról számolt be, hogy az olasz Unicredit, az osztrák Raiffesen Bank és Erste Bank, valamint a Banca Transilvania érdeklődik az áruba bocsátott pénzintézet iránt. Az említett társaságok nyújtottak be nem kötelező érvényű ajánlatot, amelynek az OTP moldovai üzletrésze is eleme volt. Az OTP Bank Romania 300 millió euróért vagy akár annál nagyobb összegért is elkelhet – közölte akkor a Bloomberg.

A magyar bank a kétezres évek elején, a Robank felvásárlásával jelent meg a romániai piacon, majd a 2008-as gazdasági válságot követően megszerezte a Millennium Bank Romaniát is.

További terjeszkedési próbálkozásait azonban elgáncsolták a bukaresti hatóságok: a Román Nemzeti Bank 2018-ban megakadályozta, hogy az OTP Bank Románia felvásárolja görög tulajdonosától a Banca Romaneasca nevű pénzintézetet. Ez is szerepet játszhat abban, hogy Budapesten úgy ítélték meg, a romániai leánybankban nincs növekedési potenciál. A román jegybank legfrissebb adatai szerint 2,89 százalékos piaci részesedésével az OTP Bank Románia a 9. helyet foglalja el aktívái alapján a romániai bankpiacon. A Világgazdaságnak nyilatkozó Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója 2017-ben 7-8 százalékos részesedés megszerzését tűzte ki célul Romániában és legalább tíz százalékot más országokban. Azt követően, 2020-ban a bank eladta szlovákiai érdekeltségét.

A romániai pénzügyi szektor kezdetben „diszkrét piackutatásként” kezelte az eladási szándék hírét, amellyel az OTP fel kívánta volna mérni, mekkora érdeklődés mutatkozna romániai kirendeltsége iránt. A bank azonban gyorsan megerősítette az értékesítési szándékot, ugyanakkor jelezte, hogy a folyamat több hónapig is eltarthat, az árverés sikeressége függvényében egy éven belül megköthetik az adásvételi szerződést. „A lépés nem befolyásolja a folyamatban lévő banki műveleteket, beleértve a bank alkalmazottainak feladatait és napi tevékenységét, illetve az OTP Bank Románia értékesítési céljait sem” – szerepelt a pénzintézet májusban kiadott közleményében.

A 2023-as esztendő első negyedében a pénzintézet működési nyeresége elérte a 47 millió lejt (9,5 millió euró), ami 37 százalékos növekedést jelent az előző év azonos szakaszához képest. Az OTP romániai leányának adózás utáni nyeresége csak 15 millió lej volt, ezt a mutatót azonban erőteljesen befolyásolta az előző negyedévhez képest megnövekedő működési és kockázati költségek. Fatér Gyula, az OTP Bank Románia vezérigazgatója a mérleget úgy kommentálta, hogy a pénzintézet jó pénzügyi eredményeket ért el a bevételek és a működési jövedelmezőség növelése terén. Mindez – jelentette ki – megerősítette a bank pozícióját egy olyan időszakban, amikor egyes üzletágak jókora kihívásokat jelentenek.

Borítókép: A négy kérőből már csak kettő maradt versenyben (Fotó: Europress/AFP)