Még a jegybank szerint is rendkívül nagy lehetőséget kapnak az ingatlantulajdonosok

Az MNB emlékeztetett arra is, hogy mintegy négymillió hazai lakott ingatlan hozzávetőleg háromnegyede biztosított, vagyis minden negyedik háztartás védtelen az elemi károk, tűz vagy épp a betörés ellen. Az infláció miatt az építőanyagok ára és az építés-szerelési költségek is jelentősen nőttek az elmúlt években, tavaly rekordmértékű viharkárokról számoltak be a biztosítók, ráadásul sok ingatlan alulbiztosított lehet (vagyis baj esetén jogszerűen csak a kár egy részét téríti meg a biztosító). Mindezekért és a hazai lakásbiztosítók közötti

lanyha verseny miatt is nagy szükség van a piaci verseny erősítésére, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségének további javítására.