Ezúttal nem hoz változást a szerda az üzemanyagok árában

A héten szerdán nem változik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára – ismertette a Holtankolja.hu. Az átlagárakat tekintve az alábbiakkal találkozhatunk a benzinkutakon, jelen állás szerint csütörtökig:

a 95-ös benzin literjéért 612, míg a gázolaj literjéért 609 forintot kérnek.

Az árfigyelő portál előzőleg arról írt, hogy a héten mérséklődhet az üzemanyagárak zuhanó tendenciája. A Brent típusú olaj hordónkénti ára jelenleg 83 dolláros szinten mozog, a múlt hét eleji állapothoz képest egy százalékot csökkent az ár. Forint erősödés figyelhető meg a dollár árfolyamát tekintve, ugyanis az árfolyam jelenleg 360 forint, a múlt hét eleji 362 forinttal szemben.

A benzin és a gázolaj esetében ezen a héten kisebb korrekciók várhatók csak. Az átlagárakat tekintve a mindkét termék esetében 610 forint körül járunk, de egyre több kúton találkozhatunk ötös számjeggyel kezdődő árakkal.

A Magyar Ásványolaj-szövetségnek (MÁSZ) a belföldi és a környező országok üzemanyagárait bemutató legutóbbi tájékoztatása szerint a 95-ös motorbenzin pénteki 613 forintos átlagára tíz forinttal volt alacsonyabb, míg a 604 forintos dízelárra egy forinttal volt magasabb, mint a szomszédos országok átlagára. Magyarországon a benzin ára egy hét alatt tizennégy forinttal, a dízelé tíz forinttal csökkent, míg a környező országokban nyolc forintnak megfelelő csökkenést mutatott mindkettő. A benzin ára Szerbiában (672 forint), Ausztriában (656 forint) és Szlovákiában (641 forint) magasabb, mint Magyarországon, Horvátországban, Szlovéniában (egyformán 598 forint) és Romániában (575 forint) olcsóbb. A dízelért Szerbiában (684 forint) és Ausztriában (645 forint) többet kell fizetni, Szlovákiában (598 forint), Szlovéniában (575 forint) Romániában (571 forint) és Horvátországban (548 forint) viszont kevesebbet.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter múlt hét szerdán jelentette be, hogy a kormány elfogadta a kereskedők javaslatát. Azaz: úgy döntött, hogy az üzemanyag árának referenciaértéke a szomszédos országok üzemanyagárának átlaga lesz. A jelenlegi csökkentésekkel a magyar üzemanyagárak elérték a szomszédos országok átlagát. A tárcavezető hangsúlyozta: az elmúlt hetekben az üzemanyag-kereskedők alkalmazkodtak a kormány kéréséhez. Nagy Márton egyúttal jelezte: elvárják az kereskedőktől, hogy a jövőben is a szomszédos országok átlagán tartsák a magyar üzemanyagárakat. Kéthetente a kormány továbbra is áttekinti a helyzetet.