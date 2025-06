Itt a hőség, ezeket a termékeket keresik leginkább az Árukeresőn

A magyar fogyasztók érdeklődése a meleg érkezésével szinte egy időben ugrásszerűen megnövekedett a nyári kánikulában leginkább használt termékek iránt – derült ki az Árukereső.hu legfrissebb adataiból.

Csaknem 67 százalékkal ugrott meg a keresés a jégdarálókra az Árukeresőn (Fotó: Shutterstock)

Olyan termékeket keresnek a vásárlók az Árukeresőn, amelyekkel elviselhetőbb a hőség

A 25-30 fokos hőmérséklet mellett egészen biztosan kijelenthetjük, hogy megérkezett a nyár,

Magyarország és szomszédai, illetve a régió országai pedig olyan termékeket keresnek, amelyekkel elviselhetőbb lehet a hőség, vagy amelyekkel kihasználhatják a jó időt.

Fókuszba kerülhetett a kinti falatozás és italozás, ugyanis

több mint kétszer annyian kerestek dohányzóasztalt,

és mintegy 67 százalékkal ugrottak meg a jégdarálók keresései,

míg 62 százalékkal többen kutattak túradobozok után.

Majdnem 50 százalékkal többen kerestek vízipisztolyokat,

és csaknem 40 százalékkal többen érdeklődtek az úszógumik, karúszók, egyéb strandjátékok iránt.

Csehországban is népszerűek voltak a jégdarálók, amelyekre különösen, 138 százalékkal megnőtt az érdeklődés, de a legtöbbet bicikli sisakokat és bicikli vázakat kerestek: mindkettőt hétszer többen, mint előtte. A cseheknél is a szabadtéri tevékenységek voltak a sztárok: tollaslabdához hálókat 160 százalékkal, gyerek-,kutya- és hagyományos medencéket 127, 126 és 110 százalékkal többen próbáltak jó áron beszerezni. Persze a küllemükre is gondoltak a vásárlók, és majdnem négyszeresére ugrott a körömcsipeszek népszerűsége.

A szlovákoknál az úszódeszkákra ugranak legtöbben

A szlovákok is szívesen töltenék idejüket a medencékben: közel háromszor annyian érdeklődtek az úszódeszkák és kétszer annyian a felakasztható szűrők után. A biciklifékek keresései 145, míg az étrendkiegészítőké 113 százalékkal növekedtek most, hogy beköszönt a jó idő. Szomszédaink kertjeiket is szeretik, ugyanis 112 százalékkal többet kerestek mindenféle pavilonkiegészítőre, illetve kerti sátorra.

Bulgáriában sátrakra és bőröndökre kerestek majdnem kétszer annyian, míg Horvátországban a sövényvágó ollók, a kajakok és kenuk, illetve a medencefelszerelések domináltak mintegy 50 százalékkal nagyobb érdeklődéssel, bár azért 18 százalékot ugrottak a jacuzzik is. Szerbiában is az utazáson gondolkodhatnak az emberek, ugyanis kétszer annyian kerestek rá nyári gumikra, és nagyjából 20 százalékkal nagyobb volt az érdeklődés a horgászfelszerelések iránt. Romániában pedig a kempingszékeket kutatták 60 százalékkal többen. Érdekesség, hogy a románok grafikus tableteket is hasonló mértékben kerestek, és több mint 20 százalékkal ugrott meg a könyvek iránti érdeklődés.

Az évről évre egyre melegedő nyarak és a gazdasági változások együttese még jobban felértékeli az Árukereső.hu szerepét, ahol a vásárlók a lehető leggyorsabban és a lehető legjobb áron reagálhatják le mind az éghajlati, mind a pénzügyi változásokat. Erre a legfrissebb adatok is kiváló példa, ugyanis a hőséggel párhuzamosan ugrottak meg a kapcsolódó termékek, pár érdekes, látszólag eltérő termékkategória mellett.