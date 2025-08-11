Money huOtthon Start„ alapterület

Otthon start: a kedvezőbb számítási módot vehetik alapul

Folyamatosan zajlanak az egyeztetések a pénzintézetek és a Magyar Bankszövetség, valamint a jogalkotók között a fix 3 százalékos hitel kondícióinak véglegesítése és egységes értelmezése érdekében. Az Otthon start hitel alapterület-szabályaival kapcsolatos ellentmondásos információk tisztázására a money.hu szakértői hívják fel a figyelmet.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 18:28
Az Otthon Start máris láthatóan növelte a keresletet, öt megyében különösen Forrás: Kállai Márton/ Szabad Föld
Az Otthon start program célja, hogy minél több fiatal, családos vagy első lakáshoz jutni vágyó ember számára elérhetővé tegye a kedvezményes hitelt. A kormányrendelet a támogatás egyik feltételeként egy felső négyzetméterár-korlátot határozott meg (bruttó másfél millió forint négyzetméterenként). Azonban a jogszabály maga nem definiálja pontosan az alapterület fogalmát, és hivatkozik az építésügyi jogszabályokra, amelyek szintén nem nyújtanak minden esetben egyértelmű választ – derül ki a money.hu közleményéből. Ez azért érdekes, mert az építési, illetve a lakhatás céljára használható hasznos alapterület eltér.

ingatlan lakáspiac, otthon start, panel gazdagréti lakótelep 2015 08 31 Fotó: Kállai Márton
Panellakások esetében egyértelmű, házaknál viszont sokat számíthat hogy a teljes bruttó alapterületet vagy a hasznos alapterületet kell-e figyelembe venni az Otthon start négyzetméterár-plafonja esetében
Fotó: Kállai Márton/Szabad Föld

A jogalkotó szándéka egyértelműen az, hogy az igénylő számára a legkedvezőbb értelmezést alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy a már említett „hasznos alapterület” helyett az „alapterület” tágabb fogalmát vezetik be, amibe beleértendő minden olyan terület, ami az ingatlanhoz tartozik.

A kormány.hu-n szereplő tájékoztatás szerint az alapterület fogalmának értelmezésénél, amennyiben jogértelmezési aggály merül fel, azt az értelmezést kell választani, amely az igénylő számára a legkedvezőbb. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy az ingatlan vételára és a hozzá tartozó alapterület hányadosát vizsgálva, ha az általánosan elfogadott bruttó alapterület (ami tartalmazza a falakat, erkélyeket, teraszokat, illetve a házak esetében a garázst, szuterént is) használatával az ingatlan belefér a másfél millió forintos négyzetméterár-korlátba, akkor figyelembe veszik.

Ha tehát valaki egy olyan ingatlant szemelt ki, amelynek nettó alapterülete alapján a négyzetméterár magasabbnak tűnne, de a bruttó alapterület (falakkal, erkélyekkel, teraszokkal együtt) mégis belefér a 1,5 millió Ft/m2 limitbe, akkor az igénylő számára kedvező értelmezés fog érvényesülni.

„Fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg csak feltételezésekről beszélhetünk, mivel a bankok még aktívan egyeztetnek a jogalkotókkal annak érdekében, hogy pontos és egységes iránymutatást kapjanak az alapterület fogalmának értelmezésére. Amennyiben a jogalkotó megerősíti, hogy végső esetben a bruttó alapterület vehető figyelembe, azt minden pénzintézetnek kötelező lesz alkalmaznia” – tette hozzá Korponai Levente, a money.hu vezetője.

Otthon start és a kereslet

Az Otthon start átmeneti keresletélénkítő hatása ismert. Noha szeptember elsejétől lesz elérhető, a Zenga közleménye szerint csúcsot döntött az eladó és a kiadó lakóingatlanok iránt érdeklődők száma, mióta bejelentették az Otthon start programot: július utolsó hetében két százalékkal többen kerestek ingatlant, mint az eddigi rekorder, január második hetében. 

Öt megyében ugyanis több mint másfélszer annyian kerestek ingatlant július végén, mint az Otthon start program bejelentése előtt. A zenga.hu felületén leginkább 

  • Komárom-Esztergom 
  • Bács-Kiskun, 
  • Veszprém, 
  • Győr-Moson-Sopron és 
  • Fejér vármegyékben 

nőtt meg a komoly érdeklődők száma (az ingatlanhirdetésnél felfedte a telefonszámot vagy a felületen keresztül üzenetet küldött az eladónak). Ezek közül Győr-Moson-Sopron és Veszprém megye mondhatni nem meglepő, ez a két térség pozitív vándorlási mérleggel rendelkezik, azaz összességében többen költöztek be ezekbe a vármegyékbe, mint ahányan elmentek.

Kisebb, de közel 10-15 százalékos mértékű volt az emelkedés Baranya, Somogy és Nógrád megyékben is. Egyedül Heves vármegye volt az, ahol csökkent az ingatlankeresők száma a kedvezményes hitel bejelentése óta, amit részben a bázishatás magyarázhat, vagyis az, hogy a bejelentés előtti 26. héten átlag feletti volt ott az érdeklődők száma.

