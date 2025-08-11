Otthon start: a kedvezőbb számítási módot vehetik alapul

Az Otthon start program célja, hogy minél több fiatal, családos vagy első lakáshoz jutni vágyó ember számára elérhetővé tegye a kedvezményes hitelt. A kormányrendelet a támogatás egyik feltételeként egy felső négyzetméterár-korlátot határozott meg (bruttó másfél millió forint négyzetméterenként). Azonban a jogszabály maga nem definiálja pontosan az alapterület fogalmát, és hivatkozik az építésügyi jogszabályokra, amelyek szintén nem nyújtanak minden esetben egyértelmű választ – derül ki a money.hu közleményéből. Ez azért érdekes, mert az építési, illetve a lakhatás céljára használható hasznos alapterület eltér.

Panellakások esetében egyértelmű, házaknál viszont sokat számíthat hogy a teljes bruttó alapterületet vagy a hasznos alapterületet kell-e figyelembe venni az Otthon start négyzetméterár-plafonja esetében

Fotó: Kállai Márton/Szabad Föld

A jogalkotó szándéka egyértelműen az, hogy az igénylő számára a legkedvezőbb értelmezést alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy a már említett „hasznos alapterület” helyett az „alapterület” tágabb fogalmát vezetik be, amibe beleértendő minden olyan terület, ami az ingatlanhoz tartozik.

A kormány.hu-n szereplő tájékoztatás szerint az alapterület fogalmának értelmezésénél, amennyiben jogértelmezési aggály merül fel, azt az értelmezést kell választani, amely az igénylő számára a legkedvezőbb. Ez a gyakorlatban azt jelentheti, hogy az ingatlan vételára és a hozzá tartozó alapterület hányadosát vizsgálva, ha az általánosan elfogadott bruttó alapterület (ami tartalmazza a falakat, erkélyeket, teraszokat, illetve a házak esetében a garázst, szuterént is) használatával az ingatlan belefér a másfél millió forintos négyzetméterár-korlátba, akkor figyelembe veszik.

Ha tehát valaki egy olyan ingatlant szemelt ki, amelynek nettó alapterülete alapján a négyzetméterár magasabbnak tűnne, de a bruttó alapterület (falakkal, erkélyekkel, teraszokkal együtt) mégis belefér a 1,5 millió Ft/m2 limitbe, akkor az igénylő számára kedvező értelmezés fog érvényesülni.

„Fontos hangsúlyozni, hogy jelenleg csak feltételezésekről beszélhetünk, mivel a bankok még aktívan egyeztetnek a jogalkotókkal annak érdekében, hogy pontos és egységes iránymutatást kapjanak az alapterület fogalmának értelmezésére. Amennyiben a jogalkotó megerősíti, hogy végső esetben a bruttó alapterület vehető figyelembe, azt minden pénzintézetnek kötelező lesz alkalmaznia” – tette hozzá Korponai Levente, a money.hu vezetője.