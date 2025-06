Egyre népszerűbb a devizaszámla

Egyre több lakossági ügyfél rendelkezik devizaszámlával a hazai bankoknál − írja a Világgazdaság. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az első negyedév végére már 1,128 millió, idegen fizetőeszközben vezetett számlát tartottak nyilván a pénzügyi szolgáltatók, 5,5 százalékkal – több mint 58 ezerrel – többet, mint egy évvel korábban.

Egyre népszerűbbek a devizaszámlák, nyaraláskor is hasznosak lehetnek

(Fotó: Shutterstock)

Hosszabb időtávon vizsgálva a képet, még látványosabb az emelkedés: a 2020 eleje óta eltelt öt év alatt több mint 204 ezerrel növekedett a lakossági devizaszámlák száma a pénzügyi szolgáltatóknál.

Érdekes viszont, hogy a vezetett számlák számának gyors emelkedése ellenére a lakossági devizabetétek állománya jóval szerényebb ütemben emelkedik.

A devizaszámlák számának növekedése hátterében részben az állhat, hogy a bankok egy része – a fintech szolgáltatókkal, így például a Revolut Bankkal is versenyezve – kedvezményes devizaváltást is kínál abban az esetben, ha az ügyfél devizaszámlát is vezet az adott pénzintézetnél. A kedvezményes árfolyam alkalmazása mellett sok esetben a devizaszámla fenntartásáért nem is kell külön havi díjat fizetni. Nem utolsó sorban nyaralások során is jól jöhet.