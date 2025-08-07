Soóki-Tóth Gáborházgyárinegyedévpanel

Még mindig a paneleket lehet a leggyorsabban eladni

Egyre nagyobb a különbség az egyes ingatantípusok értékesítési ideje között: a leggyorsabban a házgyári technológiával épült lakások kelnek el, míg a használt házak országos átlagban majdnem hét hónapot töltenek a piacon, ismertette az Otthon Centrum elemzési vezetője az első féléves adatokat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 07. 5:35
A panelek népszerűsége abból a szempontból sem véletlen, hogy van olyan város, ahol szinte az összes háztömböt felújították Fotó: Vemi Zoltan
Az év első félévében ingatlantípusonként eltérő trend jellemezte az értékesítési időket. Míg a lakások forgási sebessége gyorsult, addig a házak eladásához szükséges idő tovább nőtt, azaz egyre nagyobb a különbség az egyes ingatlantípusok értékesítési ideje között – összegezte Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője az első féléves adatokat. Ismertette, a panellakások értékesítési ideje az első félévben átlagosan ötven nap volt, míg a társasházi lakásoké 84, a családi házaké pedig 201 nap. Egyúttal megjegyezte, hogy a panellakások esetében egy éve csökken a forgási idő, és a tavalyi harmaik negyedévben mért nyolcvan nap az idei második negyedévre jelentős javulással csökkent a már említett ötven napra.

ingatlan lakáspiac otthon panel gazdagréti lakótelep 2015 08 31 Fotó: Kállai Márton
A panelek Budapesten találnak leghamarabb gazdára, átlagosan ötven nap elég hozzá (Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton)

Hagyományosan a nagyvárosokban töltik a legkevesebb időt a piacon az ingatlanok, így a panellakások is. (Ebben a települések ingatlanállományának összetétele jelentős szerepet játszik, hiszen jobb átlagot ér el az a város, ahol sok eladásra kínált panellakás található.)

Ennek megfelelően az idei második negyedévben a régióközpontokban keltek el leggyorsabban a panelek, mindössze 39 nap alatt, de ezt az értéket majdnem hozták Pest külső kerületei is 43 nappal, míg a főváros budai részén 52, a belső pesti kerületekben 49 nap az átlag, ami nagyjából megfelel országos átlagnak. A kisebb városokban (59 nap) és a megyei jogú városokban (66 nap) az értékesítéshez az országos átlagnál hosszabb időre volt szükség.

A társasházi lakások átlagos értékesítési ideje 84 nap volt a második negyedévben, ami szintén jelentősen kevesebb az első negyedévben mért átlagértéknél. Ugyanakkor Soóki-Tóth Gábor megjegyezte, a használt téglalakások forgási sebességének gyorsulása csak a második negyedévre érvényes, mert az első negyedéves érték még megegyezett a tavalyi éves átlaggal. Ebben a szegmensben a külső pesti kerületek forgási sebessége a legkedvezőbb a második negyedévben mért 54 nappal, amelyet a régióközpontok hatvannapos átlaga követ. A belvárosi és budai kerületek szinte párhuzamosan pörögtek 73 és 76 nappal. A megyei jogú városokban 87 nap az irányadó, míg a kisebb városokban, illetve a fővárosi agglomerációban 130-135 nap, bő négy hónap volt az átlagos értékesítési idő ebben a szegmensben.

Erről szintén írtunk, az időbeliség nem véletlen, hiszen pont ezek azok a negyedéves periódusok, amikor a befektetési céllal vásárlók is jelentős számban piacra léptek.

A használt házak átlagos értékesítési ideje az idei első és második negyedévben egyaránt 201 nap volt. „Ez az érték a tavalyi évhez és az előző év utolsó negyedévéhez képest egyaránt bő két héttel hosszabb idő” – emelte ki az elemzési vezető. Soóki-Tóth Gábor elmondta, a településtípusok értékesítési idejében itt alakult ki a legnagyobb különbség. A külső pesti kerületek 138 napos átlagértéke a legkedvezőbb, de még a megyei jogú városok 150 napos, a régióközpontok 162 napos átlaga is jelentősen kedvezőbb az országos átlagnál. Pest vármegyében 185 nap, Budán, ahol a magas árak némileg hűtötték a keresletet, átlagosan 204 napot kellett várni a sikeres üzletzárásra. A kisebb városokra és községekre pedig bőven kétszáz nap feletti érték jellemző: a kisvárosokban 217, a községekben 250 nap a mértékadó az év második negyedévében.

„A felújításra szoruló és korszerűtlen használt házat a legnehezebb eladni, ez a trend tartósnak ígérkezik, a vevők többsége nem építkezni, hanem költözni szeretne” – magyarázta Soóki-Tóth Gábor. „A jelenlegi trend egyértelműen arról árulkodik, hogy továbbra is a nagyvárosokban élénk az ingatlanpiac. Továbbra is a kedvezőbb árazású és jó elhelyezkedésű ingatlantípusok fogynak a leggyorsabban, a drágább körzetekben, különösen a családi házak, villák esetében nagyobb türelemre van szükség az eladáshoz.”

