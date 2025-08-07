Még mindig a paneleket lehet a leggyorsabban eladni

Az év első félévében ingatlantípusonként eltérő trend jellemezte az értékesítési időket. Míg a lakások forgási sebessége gyorsult, addig a házak eladásához szükséges idő tovább nőtt, azaz egyre nagyobb a különbség az egyes ingatlantípusok értékesítési ideje között – összegezte Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője az első féléves adatokat. Ismertette, a panellakások értékesítési ideje az első félévben átlagosan ötven nap volt, míg a társasházi lakásoké 84, a családi házaké pedig 201 nap. Egyúttal megjegyezte, hogy a panellakások esetében egy éve csökken a forgási idő, és a tavalyi harmaik negyedévben mért nyolcvan nap az idei második negyedévre jelentős javulással csökkent a már említett ötven napra.

A panelek Budapesten találnak leghamarabb gazdára, átlagosan ötven nap elég hozzá (Fotó: Szabad Föld/Kállai Márton)

Hagyományosan a nagyvárosokban töltik a legkevesebb időt a piacon az ingatlanok, így a panellakások is. (Ebben a települések ingatlanállományának összetétele jelentős szerepet játszik, hiszen jobb átlagot ér el az a város, ahol sok eladásra kínált panellakás található.)

Ennek megfelelően az idei második negyedévben a régióközpontokban keltek el leggyorsabban a panelek, mindössze 39 nap alatt, de ezt az értéket majdnem hozták Pest külső kerületei is 43 nappal, míg a főváros budai részén 52, a belső pesti kerületekben 49 nap az átlag, ami nagyjából megfelel országos átlagnak. A kisebb városokban (59 nap) és a megyei jogú városokban (66 nap) az értékesítéshez az országos átlagnál hosszabb időre volt szükség.

A társasházi lakások átlagos értékesítési ideje 84 nap volt a második negyedévben, ami szintén jelentősen kevesebb az első negyedévben mért átlagértéknél. Ugyanakkor Soóki-Tóth Gábor megjegyezte, a használt téglalakások forgási sebességének gyorsulása csak a második negyedévre érvényes, mert az első negyedéves érték még megegyezett a tavalyi éves átlaggal. Ebben a szegmensben a külső pesti kerületek forgási sebessége a legkedvezőbb a második negyedévben mért 54 nappal, amelyet a régióközpontok hatvannapos átlaga követ. A belvárosi és budai kerületek szinte párhuzamosan pörögtek 73 és 76 nappal. A megyei jogú városokban 87 nap az irányadó, míg a kisebb városokban, illetve a fővárosi agglomerációban 130-135 nap, bő négy hónap volt az átlagos értékesítési idő ebben a szegmensben.