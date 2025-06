Van, ahol a nyaralóárak még a földön járnak

A nyaralóövezetekben, vízparti településeken lévő lakóingatlanok, nyaralók árai között is tetemes különbségek vannak az országon belül – derül ki az ingatlan.com legfrissebb összeállításából, amely a héten várható akár 37–40 fokos kánikula apropóján 32 ezer, vízparti településen található ingatlanhirdetés alapján ismerteti a nyaralóövezetekre jellemző árakat.

A Tisza mentén most is jóval olcsóbban lehet nyaralót venni, mint a Balatonnál, extrém árkülönbségek is előfordulhatnak

(Fotó: Kállai Márton)



„A legolcsóbb vízparti települések többsége a Tisza mentén található – akár Jász-Nagykun-Szolnok, akár Borsod-Abaúj-Zemplén vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéről beszélünk. Ez is jól mutatja, hogy a Tisza-parton lényegesen kedvezőbb áron lehet nyaralóhoz jutni, mint például a Balaton vagy a Velencei-tó környékén. A vízparti nyaralókat kínáló települések között markáns a kelet-magyarországi túlsúly. Ezek jellemzően kisebb, vidéki települések, ahol a kínálati négyzetméterárak középértéke 140–180 ezer forint körül mozog, szemben a Balaton mellett tapasztalható árszintekkel, ami ezeknek akár tízszerese is lehet.” – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A vízparti nyaralóövezetekben eladásra kínált lakóingatlanok között a legdrágábbak Tihanyban találhatók. Ezeknél a négyzetméterárak középértéke meghaladja az 1,7 millió forintot, az átlagos vételár pedig közel 180 millió forint. Ehhez képest sokkal olcsóbban is találhatók nyaralóövezetekben, vízparti településeken lakóingatlanok. Olyan helyeken, ahol nemcsak a négyzetméterárak alacsonyak, de a nyaralók medián ára is kifejezetten kedvező – több településen 11–18 millió forint körül találhatók eladó nyaralók, ami országos viszonylatban is megfizethetőnek számít. Tiszaroffon, Tiszaugon, Tiszapalkonyán, Tiszadadán 131–165 ezer forintos medián négyzetméterárak a jellemzőek, az ingatlanok teljes ára pedig kevesebb mint 15 millió forint.

A négyzetméterárak középértékét nézve tehát tizenkétszeres eltérések vannak a nyaralóövezetek között, míg az átlagos vételárak tekintetében huszonötszörös különbségek láthatóak a legolcsóbb és legdrágább vízparti települések árai között.

Balogh László szerint a balatoni nyaralóárak magasabb árszintje természetszerűleg élénkíti a keresletet az olcsóbb vízparti települések ingatlanai iránt a nyári hónapokban. „A kánikulai időszakban a hőmérséklet ugyan az egekbe szökhet, de van több mint húsz olyan vízparti településünk, ahol az árak még a földön járnak, és az átlagár nem haladja meg a 25 millió forintot. Ezekben a nyaralóövezetekben több mint 1100 eladó ingatlanhirdetésből válogathatnak a vevők. Az olcsóbb vízparti települések kínálata élénkítőleg hathat idén nyáron a kelet-magyarországi ingatlanpiac keresletére is.